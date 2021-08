Anmeldelse: Skraldgrin med de andre i biografen

Se billedserie Nej, det er hverken take-away eller noget fra et sygehuskøkken, men derimod en af forestillingens mange fantastiske kreationer skabt ud af brugt emballage. Det er vildt flot og festligt - her sangerinden Karen Mose og bagerst Susanne West. Foto: Kris Henriksen, photohunter.dk

Madam Mangor sætter nye rekorder for scenografi og kostume med forestillingen »Hvem ta'r skraldet«.

Fredensborg - 07. august 2021

Livet er festligt, og man kan få noget smukt og godt ud af selv skrald. Det står tilbage efter to en halv time i selskab med Teaterforeningen Madam Mangor, der i øjeblikket spiller »Hvem ta'r skraldet« i Kulturhuset Gl. Bio i Fredensborg.

Publikum får en fint støbt totaloplevelse, ikke i tungt og CO2-krævende beton, men skabt af kreativitet, legende og humoristiske replikker og frem for alt en fantastisk scenografi, vidunderlige kostumer og et sammenhold uden lige.

Med andre ord: Skønt at have Madam Mangor tilbage efter en ufrivillig, pandemisk pause. Dejligt at gå ind i biografen og møde det fællesskab og den smilende energi, der stråler fra holdet bag årets klima-cabaret. Cafeen er bygget op i genbrugsmaterialer, enhver herres butterfly er også lavet af genbrugsmaterialer, og flyglet pakkes inden forestillingen ud af bølgepap. Kaffen er dog frisk, og det samme er kagerne.

Visuel skraldefest Det varsler godt, og det er kun begyndelsen på alt det, der begejstrer øjnene. Jane Wessely og holdet på systuen har virkelig overgået sig selv og skabt fantastiske kostumer. En stor skraldepose kan bruges til meget, og det samme kan tomme poser fra Bugles-chips, plastik-kødpakker og Irma-kaffeposer.

Fakta Teaterforeningen Madam Mangor opfører »Hvem ta'r skraldet« i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Det sker i dagene 7. og 8. august, fra den 11. til den 15. august og igen fra den 17. til den 21. august. På hverdage klokken 19.30, weekender klokken 15.30.

Adressen er Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg.

Forestillingen tager to en halv time inklusiv pause, og billetter a 200 kroner kan købes via www.madammangor.dk

Manuskript Thomas Malling, scenografi Jane Wessely, kapelmester Mads Jensen. Nyd detaljerne - og tænk over, hvorfor der på jakkesættet står »Fyldes hertil« ud for toppen af maven....

Selve scenen er bygget op om fire store containere, der effektivt og elegant fungerer som ind- og udgange til scenen. Woauh!

På scenen er Steen Mathiesen, Karen Mose, Frida Wessely Malling, Gitte Justesen, Janik Hingstrup, Per Kruse, Mette Brønden, Susanne West, Ellen Asholt, Per Brønden og Mads Jensen, og de brillerer hver og en - hvad enten det er i sangnumrene, i scenerne med de obligatoriske rengøringskoner eller Per Kruses referencer til mange års optræden som »Lille Per«.

Niveauet hos mikset af professionelle og amatører er lige så højt som CO2-indholdet i atmosfæren. Rekordhøjt.

Den sjove pegefinger... Hvis De alligevel kan fornemme et lille forbehold i denne anmeldelse, skyldes det, at Madam Mangor med sin klima-cabaret er knap så sprælsk, gal og absurd som vanlig. Årsagen er manuskriptet.

Thomas Malling har også været uhørt ambitiøs, fordi emnet - klimaet - er jo alvorligt. Alligevel skal det være morsomt og satirisk, samtidig uden at pegefingeren løftes »for højt«.

Lykkedes det? Sangen »Jeg ved en lærkerede« afbrydes, fordi lærkerne jo er ved at uddø, og hvad ser Sankt Peter, når han i en køkkenrulle-kikkert kigger ned mod jorden, fordi Vorherre vil høre, hvor menneskene fra jorden bliver af?

Svaret er morsomt og skal ikke røbes her, men det gør også lidt ondt, når klangbunden i virkeligheden er så alvorlig.

Min pointe er, at »Hvem ta'r skraldet« ikke er lårklaskende morsomt, men den er en begavet, vittigt og leverer garanti for adskillige gode skraldgrin. Det er også en livgivende påmindelse om, at livet er smukt, når vi mødes »lige om hjørnet«. Så afsted med familie, naboerne og vennerne og nyd det, som Teaterforeningen Madam Mangor har brugt et par år til at skabe til glæde for os.