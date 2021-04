Se billedserie Moderskabet gør Beyoncé stærkere og mere attraktiv er logikken i portrætfotografiet fra 2017, taget af kunstneren Mason Poole. Beyoncé er blevet et ikon, en moderne udgave af Maria, men for mange er hverdagen som mor langt mere kaotisk og knap så præget af overflod - hvad Beyoncé da også kunne læse i kommentarerne til sit billede på Instagram. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse: "Mor!" er ubetinget godt selskab, men for meget bedstemor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Anmeldelse: "Mor!" er ubetinget godt selskab, men for meget bedstemor

Alle har en mor og et forhold til hende, som vi kan genfinde i kunstmuseets Louisianas nye udstilling. Den undersøger og omfavner emnet på begavet og smuk vis, og der er også overraskelser, men: Mere vil have mere - typisk for et barn...

Fredensborg - 19. april 2021 kl. 06:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Kvinden har englevinger og en forvrænget trutmund. I sine arme holder hun en baby, der har fået skåret halsen over. Blodet strømmer ud over den stjernede kjole, og den sirlige, sarte akvarel »Kvælerengel« er malet af den surrealistiske kunstner Meret Oppenheim i 1931 som en påmindelse til sig selv om, at hun aldrig skulle have børn. Enten måtte hun ofre sig selv og sin karriere eller ofre moderskabet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger