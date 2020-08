To yngre mænd skal betale 46.605,90 kroner til Nordea. For tre år siden ødelagde de en hæveautomat.

Amokløb på hæveautomat kommer til at koste dyrt

Tre minutter før midnat den 9. september for tre år siden blev hæveautomaten i Humlebæk Centret smadret. Nordea kan dokumentere hærværket, og politiet har fundet frem til de to gerningsmænd.

I midten af august i år blev de idømt 10 dages betinget fængsel og skal nu betale erstatning til Nordea. Sagen kørte som en tilståelsessag, og der står intet i dombogen om motivet for hærværket. Retten har lagt vægt på, at der blev givet flere slag og spark til hæveautomaten, og dermed er der tale om groft hærværk. Gerningsmændene på 25 år og 29 år er begge ustraffede, og der er nu gået tre år - det var formildende omstændigheder.

Hvis de to mænd ikke begår ny kriminalitet inden for et år, falder fængselsstraffen væk. Regningen står dog tilbage - de 46.605,90 kroner skal betales til Nordea inden for 14 dage efter dommen, der faldt den 19. august.