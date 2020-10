Allehelgen to gange i kirken med solofløjtenist

De to gudstjenester, klokken 14.00 og 16.00 i Nivå Kirke, bliver omkranset med musik af én af J.S. Bachs sønner, Carl Philipp Emanuel Bach, for tværfløjte og spinet. Man kan således lægge øre til satser fra C.P.E: Bachs Sonate i D-Dur, samt kormusik af Rued Langgaard, og et Introitus til Allehelgen, »I er verdens lys«, for kor, fløjte og orgel, i moderne toner, baseret på det originale gregorianske tema til dagen, at Peter Brenøe Lange.