Alle øjne er rettet mod stedet, hvor de vil fjerne lugt fra slam

I december 2020 kom ansøgningen om et nyt anlæg, der skal revolutionere slambehandling i Danmark. Til efteråret skal det lave slam om til biokoks, og hvis alt går vel på det nye anlæg i Odsherred, kan det blive en realitet andre steder.

13. august 2021

Det er før blevet kaldt banebrydende teknologi. Og til efteråret bliver projektet til virkelighed, både til begejstring og nysgerrighed for mange.

Og så skulle man måske ikke tro, at det, det handler om, var noget så relativt uflatterende som et anlæg til bearbejdelse af slam. Men ikke desto mindre er det lige netop det, man har satset på i Odsherred, hvor Odsherred Forsyning har etableret et såkaldt pyrolyseanlæg på renseanlægget i Fårevejle i samarbejde med virksomheden AquaGreen.

Anlægget skal ved ekstrem høj varme forvandle ildelugtende slam til forhåbentlig værdifuld biokoks, der stadig indeholder vitale næringsstoffer som fosfor. Det er også blevet beskrevet som en stor fordel for jorden i foregående artikler om slam på marker i Frederiksborg Amts Avis.

- Det bliver mere og mere besværligt at komme af med det her slam til landmændene som følge af stigende krav til dem, og vi bruger godt 1,5 millioner om året på at komme af med slam, og vi er altså et lille forsyningsselskab, siger Fanny Villadsen, der er direktør i Odsherred Forsyning.

Ansøgningen til anlægget blev sendt i december 2020, og i løbet af dette efterår vil det altså blive indviet, men også på sin vis blive skelet til som forsøgskanin. Erfaringerne fra anlægget bliver nemlig afgørende for, om andre kunne finde på at installere lignende anlæg.

- Der er rigtig mange, der følger os, for det er det første anlæg af den her slags i verden, og vi har også lavet plads til, at man kan komme på besøg. Vi er meget åbne for at udveksle erfaringer, tilføjer Fanny Villadsen.

Vil se det virke Som det har været beskrevet, er idéen om et pyrolyseanlæg noget, Fredensborg, Helsingør og Hillerød Forsyning vil drøfte, hvis alt går vel i Odsherred.

Alle tre kommuner ville i så fald skulle levere slam til anlægget, før det gav økonomisk mening, men som formand for Fredensborg Forsyning Flemming Rømer sagde: »hvis det viser sig, at teknologien er god nok, vil vi arbejde videre med den løsning«.

Én ting er til gengæld selve teknologien, der forhåbentlig laver slam om til biokos ganske gnidningsfrit. Men Fanny Villadsen understreger samtidig, at der sagtens kan være gevinster, man endnu ikke kender. For eksempel, hvis biokoksen skal vise sig mere værdifuld end hidtil antaget, eller hvis pyrolyseanlægget kan afgive salgbar fjernvarme.

- Selve anlægget koster 10 millioner. Det lyder som mange penge, men det er det ikke sammenlignet med de ressourcer, vi bruger på at komme af med slam i dag. Og inden for 10 år regner vi med, at business-casen kører i 0, hvilket er et konservativt skøn.

Men det kan altså være, det går hurtigere, før anlægget er rentabelt. Dog er der også et andet parameter, der har været væsentligt for rationalet for pyrolyseanlægget. Fra ansøgningen i december 2020 til forestående indvielse og kommende brug:

- Vores mantra er og har været, at det ikke må blive dyrere for forbrugeren, men at det også skal være bedre for miljøet, siger Fanny Villadsen.

