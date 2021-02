Nye busser, der skal køre i Fredensborg Kommune skal fremover være grønne, og kommunens egne biler eldrevne.

Alle nye busser og biler skal være grønne

Kommunen er nu del af aftale om grøn transport

Fredensborg - 22. februar 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Fredensborg er nu med i det selskab af kommuner, som har forpligtet sig til at indføre grøn transport for at reducere klimabelastningen fra busser og biler. Det skyldes en aftale som kommunen og Transportministeriet har indgået.

Med aftalen forpligter kommunen sig til, at kommunens busruter, i takt med at de udbydes på ny, skal betjenes af fossilfri eller nulemissionsbusser. Det er også en del af aftalen, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne.

"Jeg ser denne aftale med regeringen som et naturligt næste skridt, hvor vi sætter ekstra fart under omstillingen til grøn transport - hvor ikke mindst nye grønne busser vil være et synligt tegn på forandringen," siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lokale ambitioner "Fredensborg er ambitiøse på klimaområdet. Det afspejler sig i klimasamarbejdsaftalen, hvor Fredensborg Kommune forpligter sig til fremtidige indkøb af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser, ligesom alle indkøb af kommunale personbiler fremadrettet vil være nulemissionskøretøjer. Det er et godt bidrag til regeringens 70 procents reduktionsmålsætning af CO2 i 2030," lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht.

