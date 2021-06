Akut mangel på viden om ejers planer for bymidte med kun ét supermarked

I Nivå fortæller kunderne om en Netto, hvor almindelige fødevarer er udsolgt sidst på dagen. Det er snart mange år, hvor bysamfundet kun har haft et supermarked. Nu er det et halvt år siden, at det stod klart for KFI, at lokalplanen ville blive vedtaget. Hvad sker der? Hvorfor går KFI ikke i gang? Hvorfor svirrer det med rygter om opsigelser og dårlige vilkår for de eksisterende butikker? Spørgsmålene er mange.

KFI er angiveligt ved at opsige butikker i Nivå Centret, men byrådspolitikerne mangler konkret viden. En redegørelse kommer på Økonomiudvalgets møde. Venstre har længe været utålmodig.

Fredensborg - 09. juni 2021 kl. 05:40 Af Steffen Slot

Det har skabt opsigt, at KFI tilsyneladende ikke planlægger at sikre de eksisterende butikker i Nivå Centret en glidende og god overgang til lokaler i Nivås kommende nye bymidte.

Politikerne har hele tiden haft som mål at skabe en levende bymidte, og det ligger som en forudsætning, at det også er butikker med udvalgsvarer. Derfor har politikerne en forventning om, at de nuværende butikker skal behandles ordentlig - det er ikke direkte nedskrevet, men ligger som en rettesnor for ånden i samarbejdet.

Indtil videre har KFI ikke kommenteret på oplysninger om, at flere butikker i Nivå Centret føler sig klemt af opsigelser og lidet attraktive aftaler i en byggefase. I en artikel i går fortalte Pia Bødtker (S), Hanne Berg (SF) og Thomas von Jessen (K), at de nu har mistet tålmodigheden. Tirsdag kom formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med denne kommentar.

- Jeg har sammen med borgmesteren bedt om at få en redegørelse og en status på vores møde i Økonomiudvalget i næste uge. Det har vi bedt om efter de seneste dages oplysninger om, at Sidney er blevet opsagt, sagde Lars Simonsen.

Han oplyste, at han ikke er bekendt med, hvad der kom ud af et møde mellem KFI og Fredensborg Kommune i slutningen af maj måned.

V har spurgt siden marts Sagen har længe haft byrådsmedlemmet Lars Søndergaards opmærksomhed:

- Jeg har spurgt til en status på vores møde i Økonomiudvalget den 19. april, og dengang fik jeg oplyst, at der i løbet af en måned, ultimo maj, skulle holdes et møde med KFI. Til Økonomiudvalgets møde den 17. maj spurgte jeg igen til sagen, og jeg fik at vide, at der blev holdt et møde i slutningen af maj.

- Den 2. juni talte jeg med Thomas Barfoed og spurgte ham, hvordan mødet var gået, og det kunne han ikke sige noget om. Der ville komme en orientering til byrådsmedlemmerne, sagde han, men nu er der gået en uge - og vi har stadig ikke hørt noget, lød det tirsdag fra Lars Søndergaard, spidskandidat for Venstre til kommunalvalget.

Han fortalte, at han ofte bliver spurgt af borgere, som han møder i Nivå Centret. De forstår ikke, hvorfor der ikke sker noget, og det har længe interesseret Lars Søndergaard.

Allerede i vinter og begyndelsen af marts måned spurgte han til status på et møde i Fredensborg Erhvervsråd, hvor han også opfordrede borgmesteren til at sikre, at der sker en tæt koordinering med KFI - herunder også en dialog om kommunens ansvar for infrastruktur og stier, kloak og varme.

I en artikel i FAA i marts konstaterede, at han gik fra mødet tvivlende på, om den koordinering stod højt nok på listen over opgaver for borgmesteren og rådhusets medarbejdere.

- Hvis jeg sad som borgmester, ville den koordinering og dialog have meget høj prioritet, så vi kan støtte op om KFI's planer for bymidten, og det er klart, at vi skal hurtigt i gang med etape 2, fordi kommunens egne investeringer udgør en meget stor del af den nye bymidte, sagde Lars Søndergaard i midten af marts måned.