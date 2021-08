Aktindsigt dokumenterer: Første kritiske opråb kom kort efter åbning

Vent til det er forsvarligt

Og det er en læring - at alt skal netop skal være i skønneste orden - man passende kan tage med sig, lyder det videre. I sin henvendelse i oktober lagde Pia Bødtker også vægt på, at det på de pårørende til den førnævnte demensramte borger virkede som om, at der var flyttet alt for mange beboere på Skovgården ind på én gang, og at der var for lidt personale til at håndtere dem. Og samtidig lød advarslen, at der var flere klager på vej fra andre pårørende, hvilket må siges at være sådan, det blev.