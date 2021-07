Se billedserie Under arbejdet på taget havde medarbejderne tilsyneladende ikke noget synligt sikkerhedsudstyr. Foto: Privatfoto

Afsløring: Store mængder asbest-vand løb direkte ud i å

Fredensborg Kommune er ved at undersøge omfanget af forurening efter tagrensningsfirma i weekenden lod store mængder asbestholdigt vand løbe fra en ejendom på Kongevejen og direkte ud i Nivåen.

Fredensborg - 16. juli 2021 kl. 04:28 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Naboerne til ejendommen Kongevejen 124, som blandt andet er lejet ud til en dyrlæge, gjorde alt, hvad der stod i deres magt i søndag for at standse en potentiel miljøkatastrofe. De kunne således observere, at medarbejdere fra et tagrensningsfirma var i fuld gang med at højtryksrense et cirka 1700 kvadratmeter stort asbestholdigt eternittag, hvor vandet uden nogen form for afværgeforanstaltninger løb direkte ud i Nivåen, som ligger tæt på landejendommen.

Samtidig observerede naboen også farlige situationer for tagrenserne, som stod oven på et gammelt tag uden sikkerhedsliner, stilladser eller lignende.

- Jeg prøvede forgæves hele weekenden at kontakte Arbejdstilsynet, Nordsjællands Brandvæsen og Nordsjællands Politi, men der skete ikke rigtig noget. Det er lidt ærgerligt. For man kunne jo have undgået meget af forureningen. I stedet fortsatte de jo på stedet, siger Michael Elgaard, som er nabo til ejendommen, og bor på Kongevejen 120.

At naboen virkelig forsøgte at få myndighederne til at handle, fremgår af en opkaldsliste, som Frederiksborg Amts Avis har fået tilsendt.

Ifølge Elgaard så henviste politi og brandvæsen blandt andet til hinanden - uden der skete noget.

Weekenden før blev der også arbejdet på taget, hvor arbejdet blev midlertidigt standset af Arbejdstilsynet og Nordsjællands Brandvæsen.

Prøve afslører asbest Fredensborg Kommunes Team Miljø gik ind i sagen mandag, og det viste sig, at naboernes bekymringer var reelle. Således oplyser kommunen i en skriftlig udtalelse til Frederiksborg Amts Avis, som er underskrevet af kommunens chefkonsulent Ulla Skytte. For afdelingen fik nemlig taget prøver og fotodokumenteret forureningen. Og prøverne viste onsdag, at der var tale om kræftfremkaldende asbest.

Ukendt effekt på å - Der er korrekt, at der er strømmet overfladevand til Nivå Å. Om det asbestholdige overfladevand har nogen effekt på åen, vil indgå i vurderingen af omfanget af oprensningen, skriver hun.

Hos Fredensborg Kommune har man vurderet, at det er tagrensningsfirmaet og ikke ejendommens ejer, som er juridisk ansvarlig for forureningen.

- Administrationen igangsætter i dag en selvhjælpshandling for tagfirmaets regning, da det er tagfirmaet, som er ansvarlig for forureningen, skriver chefkonsulenten.

Fredensborg Kommunes administration har også orienteret Byrådet samtidig med, at udtalelsen blev sendt til avisen.

Samtidig oplyser kommunen, at man nu orienterer grundejer, lejere og naboerne om planen for den forestående oprensning.

For Michael Elgaard, der blandt andet driver landbrug fra sin ejendom, så frygter han, at asbesten har spredt sig langt ved hjælp af vinden, og han har derfor valgt at flytte sine kreaturer, som ellers plejer at græsse i nærheden af nabobygningen.

Smækker røret på Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra Sjællands Tagrens ApS, der har adresse i Rungsted, og er ejet af et selskab på Falster.

Men selskabet ønsker ikke at kommentere sagen, og henviser til, at der er tale om en sag mellem kommunen og firmaets forsikringsselskab.

Derefter lægger selskabets ikke navngivne ansvarlige røret på.

En rapport fra Arbejdstilsynet afslører i øvrigt, at samme selskab 7. juli modtog en lang række strakspåbud, hvoraf nogle af dem er efterkommet.

Det drejer sig blandt andet om »Fald til lavere niveau«, og »strakspåbud om kræftfremkaldende belastninger«.

I forhold til sagen, så bør det nævnes, at Michael Elgaaard i forvejen har en anden konflikt med ejeren af Kongevejen 124.

- Jeg frygter lidt, at det var årsagen til, at hverken politi eller brandvæsen ville blande sig søndag, siger han.