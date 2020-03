Aflysning: Ældre Sagen får ikke lov til at holde årsmøde

Kommunen ønsker ikke at stille lokale til rådighed for Ældresagens arrangement i dag den 10.3.

Baggrunden er risikoen for spredning af coronasmitte og at kommunen derfor ønsker at begrænse afholdelsen af møder med mere end 100 deltagere og samtidig set i lyset af at deltagerkredsen er den ældre del af befolkningen, som er i særlig risiko.