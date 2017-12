Flere unge tyer til den pulsende aktivitet, der ifølge Ungfredensborgs leder bliver mere socialt anerkendt blandt unge. Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

Afhængig: Usund vane ses oftere blandt de unge

Fredensborg - 01. december 2017 kl. 13:35 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Piger, der småsnakkende slentrer på gaden med en smøg i hånden. Elever, der i skolen taler om trangen til en cigaret. Unge, der tænder morgensmøgen klokken syv på togstationen.

Det er øjebliksbilleder fra kommunens ungdomsliv, som der bliver flere og flere af. For rygning bliver tilsyneladende mere populært blandt kommunens unge. Det mener blandt andre skoleleder på Fredensborg Skole, Jens Bernhardt.

- Min fornemmelse er, at rygning bliver mere og mere populært, og jeg vil tro, at omkring halvdelen af 10. klasseeleverne ryger, hvorimod der er færre blandt 9. klasseeleverne, siger Jens Bernhardt.

Rygning ved klubberne

Per Nielsen, der er leder af Ungfredensborg, fornemmer den samme udvikling blandt kommunens unge. Han har kontor i Nivå, men han kommer også rundt til Ungfredensborgs øvrige ungdomsklubber i Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg, hvor han ser de unge ryge, når de forlader ungdomsklubbernes og skolernes områder.

- Det er selvfølgelig ikke alle kommunens elever, der kommer hos os, men jeg hører fra mine kollegaer, at tendensen til rygning blandt de unge i ungdomsklubberne er stigende, siger Per Nielsen. Han fortæller, at han nogle morgener ser unge stå og ryge på togperronerne.

- Når man tænder den første smøg klokken syv om morgenen, er der noget, der tyder på, at man er afhængig, og at man ikke bare festryger 'for sjov', siger Per Nielsen.

E-cigaretten er populær

I klubberne i Nivå er e-cigaretten populær og især hos drengene. Det fortæller Dalia Ghadban, som er aktivitetskoordinator i Nivå.

- Jeg ser flere og flere drenge, der ryger e-cigaretter. Jeg tror, at de unge er overbeviste om, at det er sundere at ryge e-cigaretter end almindelige, siger hun.

På Endrupskolen kan skoleleder Finn Drabe ikke nikke genkendende til, at antallet af unge, der ryger, er stigende.

Leder for udskolingen på Humlebæk Skole Jan Niemeier mener heller ikke, at tendensen for rygning blandt de ældre elever er stigende.

Forskellige typer

Per Nielsen har indtrykket af, at det er mange forskellige unge, der begynder at ryge, og at det ikke kun er de mest socialt udsatte unge.

- Det er velfungerende unge, der kommer fra gode familier, og jeg tror egentligt, at deres forældre ved, at de ryger, siger Per Nielsen. Han undrer sig over den stigende tendens, og hvad der får elverne til at starte med at ryge i første omgang.