EU stiller krav til, at affalds sorteres - også husholdningsaffaldet. Det har udløst en større politisk diskussion efter flere års forberedelse til en fælles løsning med Norfors. Flere byrådsmedlemmer vil have Fredensborg Kommune til at gå enegang med et anlæg til optisk sortering. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Affaldsoprør har bidt sig fast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affaldsoprør har bidt sig fast

Fredensborg - 08. maj 2018 kl. 06:29 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en studietur til optisk sortering i Eskilstuna i Sverige kæmper byrådsmedlemmerne Carsten Nielsen (S) og Flemming Rømer (DF) stadig for én spand med farvede affaldsposer.

Forhindringsbanen ser umiddelbart hård ud. Hvis Fredensborg Kommune skal gå enegang i Norfors, står politikerne i første runde alene med den opgave at finde rådgivere.

Et anlæg til optisk sortering af affaldsposer kan komme til at koste op mod 56 millioner kroner, vurderer Cowi. Derudover skal der bygges en hal til anlægget - cirka 16-17 millioner kroner. Konsekvenserne for affaldsgebyret for borgerne i Fredensborg Kommune er udvis, fremgår det af dagsordenen til politikerne i Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Desuden har Fredensborg Kommune indgået et samarbejde i affaldsselskabet Norfors, hvor konsekvensen er, at alt affald skal leveres til Norfors. Kan man det, hvis man laver sit eget sorteringsanlæg i samarbejde med Gribskov og Halsnæs Kommuner?

Ja, mener byrådsmedlemmet Carsten Nielsen (S) forud for et møde tirsdag den 8. maj i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Byrådsmedlemmet Flemming Rømer (DF) supplerer. De har begge været i Eskilstuna omtrent 100 kilometer fra Stockholm for at se hvordan det optiske anlæg fungerer med en fejlmargin på under fem procent.

- Svenskerne lader ikke et anlæg køre i over 10 år, hvis det ikke fungerer. Jeg mener stadig, at vi skal have optisk sortering for at undgå, at husejerne skal have fire spande til affald ved deres boliger, siger Flemming Rømer (DF).

Alternativet er op til fire spande per enfamilieshus. Læs mere om emnet i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 8. marts.