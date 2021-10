Affaldsafhentning i kommunen til debat: - Det er helt urimeligt

Se billedserie Affaldsafhentning var til stor debat i ?Laden?. Foto: Thomas Kellermann

Det har vakt stor debat, at lejerne i almene boligafdelinger betaler det samme for affaldshentning som eksempelvis en parcelhusejer i Fredensborg Kommune. Derfor blev modellen med ”solidarisk” prissætning diskuteret flittigt til valgmøde for de almene boligafdelinger tirsdag.

Fredensborg - 21. oktober 2021

Det må alt andet lige unægtelig være meget billigere at afhente fra 13 fælles affaldsstationer frem for hos 647 husstande.

Sådan lød formuleringen fra Marianne Lundberg, der er formand for AB Hørsholm, for nyligt i et debatindlæg i avisen. Og det var også meget af omdrejningspunktet tirsdag aften, hvor formandsgruppen for de almene boligafdelinger i Nivå havde inviteret til valgmøde i "Laden" i Niverød.

Baggrunden for diskussionen om affaldshentning er, at prissætningen for affaldsafhentning i Fredensborg Kommune har været sat "solidarisk". Og det giver en vis skævhed, som også Flemming Rømer (DF), der er formand for Fredensborg Forsyning og er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune, for nyligt har udtrykt i en pressemeddelelse:

- Meningen med solidarisk ordning er, at de bredeste skuldre er med til at løfte de svage. Her er det desværre dem i boligområder med fælles ordning, herunder almennyttige, der kommer til at betale mere end det koster, og dermed betaler de for, at andre kan nøjes med at betale det samme, lød noget af forklaringen, der gav anledning til at se på en mere retfærdig taksering.

Og netop den pointe gentog Kenneth Hillestrøm, der er byrådskandidat for DF og var til stede for partiet, tirsdag:

- Vi har skiftet mening, efter vi har lyttet til kritikken, og vi finder, at ordningen rammer skævt, og at vi gerne vil være med til at revurdere den, sagde han blandt andet.

Kritik En af de kritiske røster blandt publikum var Finn Zøllner, der er formand for organisationsbestyrelsen i Fredensborg Boligselskab og også lørdag i et debatindlæg beskrev forskellige udregninger:

- Vi søger om tilskud til etableringen (af affaldsøerne, red.) og får 120 kroner per husstand! Samtidig får samtlige private husstande leveret 2 nye to-kammer plastcontainere til en indkøbspris på cirka 540 kroner, hed det blandt andet.

skævvridning", som der skulle tages hånd om. Og her istemte mange af de 12 fremmødte - som enten sidder i byrådet eller stiller op.

Men det var faktisk det faktum, at alle istemte, der lod til at gå en ældre kvinde på. Bedst som ordstyrer John Olsen gerne ville til at komme videre fra affaldsdiskussionen, lød der et flerstemmigt "NEJ!" blandt publikum, hvorefter kvinden fik ordet.

- Det er på grund af den ordning, jeg er kommet, indledte hun.

- Jeg synes, I alle sammen pudser glorien for at få stemmer. I pålægger almennyttige boliger 1-2 pct huslejestigning ved, at vi skal etablere affaldsøerne og sortere, og I synes, det er okay at betale det samme for at få fjernet, som hos en parcelhusejer. Det er helt urimeligt, lød noget af hendes kommentar.

Som Soma Mayel, der stiller op til byrådet for Radikale Venstre, sagde, var det ikke alle 12 i panelet, der rent faktisk sidder i byrådet. Samtidig bemærkede hun, at hun "ved, at man i byrådet kigger på andre løsninger".

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) hæftede sig blandt andet ved en pointe, han også havde fremført til et møde med de almene boligforeninger for et par uger siden:

- Her lovede jeg, at vi regner på det og finder ud af, om ordningen er usolidarisk. Vi får et regnestykke fra Fredensborg Forsyning. Vi forventer, at det kommer snart - formentlig ikke inden valget, for det er et større regnestykke. Men hvis det viser sig, at den er usolidarisk, må vi kigge på det.

Efter megen diskussion om afhentningen fik Thomas Lykke Pedersen igen sidste ord, da ordstyreren så sig nødsaget til at lede valgmødet videre til andre diskussioner - om alt fra klima, ældreplejen, supercykelstier og skolevæsenet:

- Ingen i byrådet ønsker en usolidarisk ordning. Vi har sat Fredensborg Forsyning til at lave et regnestykke, og så må vi se på det, hvis det er helt skævt. Og det er ikke bare politikersnak, for hvis det er det, så reviderer vi ordningen. Længere er den ikke.

Undervejs havde et anlæg til såkaldt optisk affaldssortering også været op at vende. Det er en løsning, hvor man sorterer skrald i farvede poser alt efter type af affald. Alle poserne kan herefter samles i samme skraldespand, hvorefter de bliver sorteret på et anlæg med optiske lasere, som altså selv skelner mellem posernes farve. Her lød det, at en sådan løsning koster 70 millioner kroner, og at det ville kræve, at nabokommuner ville være med, før der var råd. På grund af manglende interesse, og at beløbet rækker ud over Fredensborg Kommunes egne muligheder, har man ikke videre drøftet løsningen.