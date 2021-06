Adresse på kroen gik alligevel ikke: Formand for menighedsråd skal gå af

Sagt på en anden måde: Adressen på kroen var en dækadresse. En proforma-adresse med et navn på en postkasse, hvor der også stod tre-fire andre navne. I stedet boede Bjarne Henneman og hustruen i et sommerhus i Rørvig i perioden fra den 1. juli 2019 til og med den 30. november 2020, og da Bjarne Henneman ikke havde løst sognebånd, var han ikke valgbar til menighedsrådet i Asminderød Sogn til valget i september 2020.

Bjarne Henneman og hustru bor i dag i en af de nye lejligheder på Bladhusene ud til Fredensborg Kongevej, men sådan var det ikke i perioden fra juli 2019 og langt ind i efteråret i 2020, hvor der var et pænt og stabilt højt strømforbrug i sommerhuset i Rørvig. Det samme gælder vandforbruget, og Bjarne Henneman har ikke kunnet dokumentere lejekontrakter eller faste udgifter forbundet med at have folkeregisteradresse i en værelsesfløj på Asminderød Kro.

I partshøringen over for Odsherred Kommune har Bjarne Henneman oplyst, at ægteparret altid opholder sig meget i Rørvig i sommerhalvåret, og at det blot blev forstærket af ventetid på en senioregnet bolig i det nye bofællesskab Kongeparken. Undervejs argumenterede han også for, at skæringsdatoen for kommunens afgørelse skulle rykkes til den 1. september og ikke 30. november - deraf ville følge, at han var valgbar til menighedsrådet.

Det fik Odsherred Kommune til at udbede sig dokumentation for leje af en fast bolig, men den kom aldrig, og i en afgørelse fra februar i år fastslog Odsherred Kommune, at Bjarne Henneman rettelig burde have haft folkeregisteradresse i Rørvig helt frem til den 30. november 2020.