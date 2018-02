Et af spareforslagene på ældreområdet var at sætte prisen op på tøjvask fra 74 kroner til 103 kroner ugentligt.Foto: Allan Nørregaard

Ældrepleje: Tre spareforslag blev skudt ned

Fredensborg - 11. februar 2018 kl. 10:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besparelser på ældreplejen er afvist politisk. Kommunen bruger allerede færre penge end mange andre kommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. De enkelte fagområder skal holde budgetterne. Hvis der sker overskridelser, må de politiske udvalg finde besparelser. Sådan her styringsredskabet været i mange år i Fredensborg Kommune, og derfor blev Social- og Seniorudvalget i denne uge præsenteret for tre spareforslag.

En prisstigning på tøjvask fra 74 kroner til 103 kroner ugentligt.

Ingen særlige omsorgsydelser til de svageste ældre.

21 årlige rengøringer hos hjemmeboende i stedet for 23 årlige rengøringer.

Den samlede effekt ville være besparelser på to millioner kroner årligt fra 2019, men det politiske udvalg afviste besparelserne med henvisning til, at budgetoverskridelserne skyldes et efterslæb fra 2016, som ældreplejen »betaler af på«.

En anden årsag er, at Fredensborg Kommune faktisk bruger færre penge på ældrepleje end andre kommuner.

- Tallene viser, at vi får rigtig meget ud af vores penge på ældreområdet i forhold til andre kommuner. Vi bruger forholdsmæssigt færre penge, og derfor mente vi ikke, at det var omsorgstimer til de svageste, som vi skulle spare på - eller rengøring. Men vi er klar til at tage ansvar for budgetterne i Social- og Seniorudvalget, og derfor ser vi fremadrettet, om det ikke retter sig i løbet af året, forklarer Kristian Hegaard (R), næstformand i Social- og Seniorudvalget.

Han understreger, at udvalget ikke har bedt Økonomiudvalget om at finde en ekstrabevilling.

I oplægget til politikerne gjorde forvaltningen da også meget ud af at fortælle, at alle landets kommuner igennem de seneste år har effektiviseret hjemmeplejen. Men Fredensborg Kommune har i særdeleshed. Kommunerne måler på gennemsnitlige udgifter i en lang række kategorier, og hvis Fredensborg Kommune sammenligner sig med Faxe, Fredericia, Haderslev, Mariagerfjord og Kolding, ligger Fredensborg Kommune lavest på alle nøgletal bortset fra hjælpemiddelområdet.

Den gennemsnitlige udgift per hjemmehjælpsmodtager ligger i Fredensborg Kommune på indeks 74, altså markant lavere end gennemsnittet. Det betyder, at for hver gang en gennemsnitlig kommune bruger 100 kroner på en hjemmehjælpsmodtager, bruger Fredensborg Kommune 74 kroner. Udgifterne til pleje og omsorg per 80+-årige ligger på indeks 82, udgift til hjemmesygepleje per 80+-årige ligger på indeks 93. Siden 2012 er budgettet per 80+-årig faldet med 15 procent, og det forventes at falde med 25 procent frem mod 2021, hvis budgettet sammenlignes med 2012.

- Kan man ikke sige, at de lave indekstal bør få jer til at finde flere penge til ældreplejen?

- Jeg forstår godt, at spørgsmålet bliver stillet. Min teori er, at der er en sammenhæng mellem nogle af de lave tal og vores tal på handicapområdet, hvor vi ligger højere end andre kommuner. Jeg tror, at der er nogle konteringsforskelle, som er årsag til, at vi ligger højt på handicapudgifter og lavt på udgifter til ældrepleje. Nu er vi med i et projekt under ministeriet, hvor vi får hjælp til at analysere tallene bedre, siger Kristian Hegaard.