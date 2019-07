Herreværelset, der sidste år havde besøg af Per Stig Møller, skal fremadrettet bookes online - ligesom alle andre aktiviteter, som medlemmerne af Ældre Sagen Fredensborg vil deltage i. Foto: Allan Nørregaard

Ældre skal nu tilmelde sig aktiviteter på nettet

Fredensborg - 26. juli 2019 kl. 05:09 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Computer, iPad eller iPhone. Det kan være svært at holde styr på de mange aggregater, hvis man ikke er vokset op med moderne teknologi ved hånden. Og derfor kan det måske virke uoverskueligt, at alle medlemmer af Ældre Sagen i Fredensborg fremover skal tilmelde sig aktiviteter på nettet. Det skyldes, at penge til arrangementer ifølge hvidvaskloven skal indbetales direkte til foreningen.

- Det foregår over vores bookingsystem. Tidligere har jeg eksempelvis lagt ud for vores Herreværelse og er så blevet betalt tilbage på MobilePay af deltagerne. Men det betød, at jeg blev ringet op af min bank, som bad mig forklare, hvorfor der var så mange transaktioner. Så vi er holdt op med at gøre sådan, og nu skal alle penge gå gennem Ældre Sagen, siger formand Erling Vraa om omstruktureringen og forklarer, at de medlemmer af foreningen, der fast har gået på et hold i år, allerede skulle have modtaget en mail, hvori de kan trykke på et link og forhåndstilmelde sig holdet igen.

At alle foreningens 7259 medlemmer skal tilmelde sig online, er en stor omvæltning for foreningen, men ifølge Erling Vraa vil det komme til at spare kasseren for en masse arbejde. Og så er det heller ikke mere kompliceret.

- Udfordringen er, at folk tror, at de skal tilmelde sig ved hjælp af en computer. Men man kan også sagtens gøre det på en tablet, og det er ikke svært. Vi har fået tilbagemeldinger fra personer, der ikke er så IT-kyndige, om, at de godt kunne finde ud af det, forklarer formanden og pointerer, at der sidder frivillige på kommunens fire dagcentre den 7. og 8. august fra klokken 13.00-15.00 til at booke medlemmer, som har brug for hjælp til IT, ind på holdene.

- Vi har også vores IT-café, hvor alle er velkomne, og der kan de få hjælp til tilmeldingen. De kan også ringe til os i bestyrelsen, og så vil de blive hjulpet. Der er ingen grund til at fortvivle, griner Erling Vraa.