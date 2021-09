Arkitektfirmaet Perspektiv er gået i offentligheden med et skitseprojekt for en svømmehal i vandkanten syd for Nivå Havn.

Årets vilde forslag: Skitse til svømmehal deler vandene

Svømmehal som verdensberømt arkitektur i vandkanten? De politiske reaktioner strækker sig fra klart nej til spændende.

Fredensborg - 27. september 2021 kl. 05:54 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Pænt på en tegning, men stort nej til at realisere det. Så klart er svaret fra Lars Simonsen (R), der under ingen omstændigheder vil have en svømmehal i vandkanten syd for Nivå Havn. - Jeg kan slet ikke se, hvad vi skal med det. Hvis vi endelig skal have en svømmehal, skal den ikke ligge i så smukt et område, som man bedst nyder ved bare at være i området som det er nu. Jeg mener heller ikke, at det skal være et selvstændigt mål for os at lave noget, som bliver så kendt, at en masse mennesker kører hertil, siger Lars Simonsen fra Radikale Venstre, der kun nølende er gået ind i planerne om overhovedet at bygge en svømmehal, fordi partiet synes, at der ligger ganske mange allerede i de omkringliggende byer.

SF's Hanne Berg er på linje med Lars Simonsen og bemærker, at det naturskønne område skal nydes ved at gå en tur - ikke ved at bygge i et område, der er underlagt en masse lovmæssige begrænsninger for at beskytte naturen.

Borgmesteren er afventende I byrådets næststørste parti er reaktionen nysgerrig og afventende.

- Jeg synes, at det lyder spændende, men jeg er nødt til at høre mere om projektet for at vurdere det. For Venstre har det aldrig været afgørende for Nivås nye bymidte, at der kommer en svømmehal. Vi mener godt, at der kan skabes liv med andre ting - så kan der blive mere plads til et bibliotek og kulturhus, og vi ser også gerne, at der placeres en daginstitution i bymidten, siger Lars Søndergaard, der er Venstres spidskandidat.

Han understreger, at et projekt med en svømmehal ved Nivå Havn ikke må ødelægge naturen syd for Nivå Strandpark. Tanken om at kombinere et indendørs bassin med at havsvømmebad er dog et emne, som Venstre har diskuteret internt - samtidig med, at Lars Søndergaard understreger, at investeringen i en svømmehal skal komme senere end investeringerne i en ny skole i Nivås bymidte.

Operahus og Louisiana Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er forsigtig i sine udmeldinger.

- Lige nu er det planen, at vi bygger en svømmehal i bymidten. Jeg ser gerne, at svømmehallen får en arkitektonisk karakter, så man siger "waouhh". Som borgmester er jeg ikke afvisende, når der kommer nogle med gode ideer. Operahuset i Sidney var jo aldrig blevet bygget, hvis ingen havde tænkt visionært, siger borgmesteren og tilføjer et stort men:

- Jeg kan jo godt huske i det gamle byråd i Fredensborg-Humlebæk Kommune, hvor Knud W. Jensen havde fået Utzon til at tegne en udvidelse af museet, og vi var begejstrede i byrådet, men hele Humlebæk rejste sig jo i protest. Det er også borgerne, som skal være med til at bestemme, om vi skal gå ind i et sådant projekt.

For skolebørnene På vegne af de Konservative kommer der en afvisning fra Thomas von Jessen:

- Vi skal have en svømmehal, der ligger bynært, så skoleeleverne kan komme dertil. Når vi er med til at bygge en svømmehal, er det for at sikre, at vores skolebørn lærer at svømme, og det skal også være et sted, hvor vi har styr på priserne. Derfor mener vi, at det skal være en kommunalt bygget svømmehal, der ligger centralt.

Sagen i stikord De seneste to uger har flyttet ved helhedsplanen for en ny bymidte i Nivå.

Et flertal i byrådet er positiv over for at lade investorer opføre et friplejehjem nord for Nivåvej, hvilket sparer kommunen anlægskroner.

Hvis det endeligt besluttes, vil et plejecenter udgå af »Generationernes Hus« i 2. etape af Nivås bymidte.

1. etape af Nivås nye bymidte skal efter planen gå i gang i år med etablering af to nye supermarkeder, men det er endnu ikke bekræftet af KFI.

Ideen om en svømmehal som international arkitektonisk landmærke er kommet »ud af det blå«, og hvis der er politisk opbakning til det projekt, vil svømmehallen udgå af Nivås kommende bymidte.

