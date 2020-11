Årets motiv skal findes i Fredensborg Kommune

Har du taget et fotografi eller malet en smuk akvarel af et unikt sted i Fredensborg Kommune? Så vær med i konkurrencen Årets Motiv 2020.

"Du kan indsende et fotografi, en tegning, et maleri, en collage og så videre. Det eneste krav er, at motivet skal være et genkendeligt motiv fra livet i Fredensborg Kommune, det vil sige alt fra en sejltur på Esrum Sø til en koncert på Nivaagaards Malerisamling. Der kan kun indsendes ét forslag pr. deltager," skriver Kulturudvalget i en pressemeddelelse.