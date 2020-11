"Det har været spændende at starte Julemærkemarchen op i Fredensborg og lidt ærgerligt, at det formentlig er sidste gang her," siger Peter Pileborg.

Årets julemærkemarch i Fredensborg bliver virtuel

På grund af corona bliver julemærkemarchen i Fredensborg i år virtuel og samtidig efterlyser arrangøren afløsere

Fredensborg - 09. november 2020 kl. 06:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Coronapandemien har ændret vilkårene for afholdelse af julemærkemarchen i Fredensborg, derfor bliver den i år virtuel. Det fortæller arrangør Peter Pileborg.

"Vi kan ikke som vi plejer, starte alle sammen samtidigt fra Fredensborg Skole på Benediktevej. Vi gennemfører derfor en virtuel march, forstået på den måde at vi går sammen - hver for sig," siger han og tilføjer:

"Der er i år kun tilmelding på hjemmesiden julemaerkemarchen.dk og vi sender startkort, medalje og diplom til hjemadressen," siger han i en pressemeddelelse.

Man kan tilmelde sig helt frem til march-dagen søndag 6. december.

Mobilepay Der er også mulighed for at donere penge på mobilepay, fortæller Peter Pileborg.

"Særligt for i år, hvor vi desværre forventer en nedgang i deltagerantallet modtager vi endnu mere gerne donationer på Mobile Pay 82925. Alle donationer vil blive særdeles værdsat," siger han.

På hjemmesiden kan man printe et kort over Fredensborg. Og så vælger man bare sin rute efter eget ønske.

Efterlyser afløsere Da Peter Pileborg, der har arrangeret Julemærkemarchen de seneste tre år flytter fra kommunen og der ikke har meldt sig nogen der ønsker at tage over, er det nok sidste gang at marchen afholdes i Fredensborg.

"Det har været spændende at starte Julemærkemarchen op i Fredensborg og lidt ærgerligt at det formentlig er sidste gang her," siger Peter Pileborg.

"Vi har jo en smuk natur heroppe i Nordsjælland og når man ved, at man støtter julemærkehjemmene når man deltager i marchen kan man jo kun blive i godt humør. Det er en god aktivitet for et godt formål," siger han og tilføjer:

"Skulle der alligevel være to-tre personer derude som vil fortsætte traditionen kan man ringe til mig på 4033 6630," siger Peter Pileborg.