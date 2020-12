Årets handicappris går til Jens Andersen

HÆDER Årets handicappris i Fredensborg Kommune går til Jens Andersen for hans brændende engagement som formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling.

Jens Andersen overtog formandskabet i DH Fredensborg i 2016 og har i særdeleshed udmærket sig ved at sætte fokus på øget tilgængelighed til institutioner og aktiviteter for borgere med handicap.

Som formand for DH Fredensborg understøtter Jens Andersen dermed kommunens målsætning om at skabe lige deltagelsesmuligheder og gode rammer for alle borgere i kommunen ved hjælp af tilgængelighed og teknologi.