Hvis FredensborgFordi får rejst kapital nok til at overtage boghandelen, skal den drives med det nuværende personale. Et mindre overskud skal gå til aktiviteter i bymidten. Et stort overskud skal gå til også at udvikle boghandelen. Foto: Allan Nørregaard

Årets bedste ide: Fem dage, halvt i mål med kapitalen

Fredensborg - 24. september 2019 kl. 05:29 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 200 mennesker har købt andel i Fredensborg Boghandel. Næsten halvdelen af pengene er fundet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

268.000 kroner fra morgenstunden mandag. 292.000 kroner syv timere senere, hvor bestyrelsesformanden var på vej for at hente børn. Andelsselskabet »FredensborgFordi« har haft nogle hektiske dage siden torsdag, hvor de seks initiativtagere fortalte nyheden om, at et nystiftet andelsselskab vil rejse kapital til at overtage Fredensborg Boghandel og drive den med det nuværende personale.

Boghandler Poul Blæsbjerg var den første til at købe andelsbeviset - det er forhandlet på plads, at det vil koste 650.000 kroner at overtage boghandelens varelager og foretage enkelte investeringer i istandsættelse og edb-systemer. Dermed er FredensborgFordi næsten halvvejs - ja, måske endda halvvejs, når De, kære læser, ser denne artikel.

Opbakningen er stor. Byrådsmedlemmet Carsten Wulff skrev i sidste uge disse ord på Facebook:

»Ikke mere snak om belægninger, P-Pladser og iskiosker. For dem som virkelig vil gøre noget for Fredensborg Boghandel og Fredensborg by, bør de købe et andelsbevis hos FredensborgFordi. Så bliver du også taget mere alvorligt i debatten - ellers er det jo bare snak. Jeg er sikker på, at der er andre byrådsmedlemmer, der tørster efter at blive andelshavere. Tak for det gode initiativ«.

Et par dage senere var det Anette Prehn, foredragsholder og sangskriver, der skrev:

»Bravo. Keep on going. Vi har også købt små andelsbeviser til vores to børn. Så kan de dels blive klogere på, hvordan mennesker kan stå sammen til fordel for lokalsamfundets liv og ånd samt lære om andelstanken i praksis. Tak for et fremragende initiativ«.

Frederiksborg Amts Avis har på denne side samlet nogle af de kommentarer, som er indhentet de seneste fem dage - synspunkter, der giver mere perspektiv og måske også opfordrer til, at engagementet i kommunens bymidter henter inspiration i erfaringer fra såvel andelsselskabet FredensborgFordi samt jyske og udenlandske erfaringer.

Man kan læse mere på www.fredensborgfordi.dk