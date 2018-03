To dage op til påske står Brian Nørtoft klar til at vise alt frem i det bemærkelsesværdige byggeri ud til Hørsholmvej i Humlebæk. Stedet skal genskabe folks genskab til gamle danske oste og deres smag. Brian Nørtoft har fyldt et par frysere med is og senere skal der laves smør.

Åbent hus: Træd ind i osten og smag

Danskerne er ved at glemme, hvordan en god ost kan smage - for ikke at tale om smør og is. Brian Nørtoft har bygget et mikromejeri, der med sin osteform skal vise vejen til den gode ost.