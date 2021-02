90-årig fødselar: Pandemien er en hæmsko for det, der skal ordnes

Stemmen er uforandret, upåvirket af årene. Den er skarp, uden tøven og naturligvis med en vis kant. Grethe Troensegaard har aldrig været bange for at sige sin mening. I øjeblikket ærgrer hun sig over, at hun må holde sig så meget hjemme for at beskytte sig selv og andre mod Covid-19. Hun ser det som en hæmsko for at få løst alle de små og store ting, der skal ordnes.

Foto: Kenn Thomsen