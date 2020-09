For ni dage siden udbrød der hektisk aktivitet på Per Gyrum Skolen og på rådhuset, eftersom byrådsmedlem og skoleleder Charlotte Bie var testet positiv for Covid-19.

9 dage efter skoleleders Corona-test: Her er status

Skoleleder Charlotte Bie fik fredag i forrige uge en opringning med den besked, at hun var testet positiv for Covid 19. På det tidspunkt havde hun ingen symptomer. I ugen havde hun haft et travlt program som skoleleder på privatskolen Per Gyrum og som politiker, hvor hun deltog i budgetforhandlinger. Derfor har store dele af byrådet ladet sig teste, og i samarbejde med kommunen og sundhedsmyndighederne blev der lagt en plan for test af personale på skolen og hjemsendelse af en enkelt klasse.