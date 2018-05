80’ernes kapitel 2: Internettet ulmede under overfladen

- Jeg tror, at det her er min yndlingsbil. Der er ingen computer i, og det meste er lavet af jern, så den fejler sjældent noget, siger Brian Eberhardt, da han modtager os i gårdspladsen foran Karlebogaard, hvor hans hvide Porsche fra slut-firserne holder parkeret.

I løbet af de to første semestre på maskinlinjen fik han 12,7 i karaktergennemsnit. Hans faglige kundskaber kunne han nu bevise over for rektoren, der gav ham frit studievalg på alle hylder.

Siden 80’erne har Brian Eberhardt dedikeret sit professionelle liv til IT-teknologien. På Karlebogaard holder hans firma SuperUsers til, der tilbyder over 300 slags kurser i IT. I slutningen af 70’erne troppede han op på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), med det han selv betegner som »verdens laveste gennemsnit«, der gav ham en adgangsbillet til maskinlinjen. Det var ikke ligefrem drømmestudiet.

Brian Eberhardts far tvivlede i sin tid på, at sønnens fumlen med ledninger og teknologi var en god tidsinvestering.

I slutningen af 80’erne fik mange deres første computer og i 1995 slog internettet igennem, og ja.. Den galoperende udvikling er ikke stoppet siden. Faderens tvivl kom til kort, og man kan sige meget om internettet - der er fordele og ulemper.

Om internettet er et Frankenstein skabt af mennesker, afviser Brian Eberhardt dog.

- Internettet er en menneskeskabt biologisk organisme, som vi ikke mere kan slukke for. Jeg kan godt slukke, men det er stadig derude, og jeg mener, at det har gjort verden til et bedre sted. Næstefter mad er viden det vigtigste for os, og Internettet har været med til at formidle viden og skabe kontakt mellem mennesker, siger Brian Eberhardt.

Andre i Fredensborg Kommune nød også godt af den IT-teknologiske udvikling, og det er en af dem, Zastavaen som det næste er på vej hen for at samle op. Den ældre herre kommer i sit grå jakkesæt gående mod bilen, og snart er vi på vej mod hans tidligere arbejdsplads på Fredensborg Bibliotek. Ernst Tursø arbejdede her som bibliotekar, og allerede i 1970 forudså han, at EDB-alderen var på vej.

Bibliotekets kartotekssystem blev her afviklet, men det var måske lige tidlig nok. Ernst Tursø tog initiativet til at få computere som arbejdsredskab på biblioteket, men først i 1984 stod den første computer på et af kontorbordene på Fredensborg Bibliotek.

- Der var mange forberedelser, der skulle ordnes på landsplan, inden EDB-systemet blev en realitet, siger Ernst Tursø. I mellemtiden måtte biblioteket bruge et knapt så brugervenligt system med hyldelister og en filmspole, som kunne vise alle bøger.

Hør ham herunder fortælle om den forskel, EDB-systemet gjorde for bibliotekerne.