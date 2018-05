Se billedserie Matematiklærer Gert Vedsmand kunne finde på at variere elevernes karakterer i matematik efter den måde, hvor de enten hang eller sad på stolen i undervisningstimerne. Sådan lyder en anekdote, som serien »Tilbage til 1980?erne« har bragt for dagen.

80’ernes kapitel 1: De gav os mindre slid, røgfyldt pædagogik og rimelige regninger

Fredensborg - 11. maj 2018 kl. 08:30 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Er det jer, der er kørende i den gamle bil? Bådebygger Preben Hinrichsen kigger over mod den blå Zastava, der holder parkeret neden for kunstmuseet Louisiana, nabo til Humlebæk Bådeværft. Bilens fine hatchback bagparti er dens særlige kendetegn, og ja - Zastavaen er transportmidlet i Frederiksborg Amts Avis’ nye serie, »Tilbage til 1980’erne«. Det er torsdag på dag 1 i serien. Fokus er arbejdspladser i 1980’erne. Solen skinner, og dagen ender med at efterlade tre særlige indtryk fra mennesker, der satte fodspor i 80’erne:

Preben Hinrichsens stolthed og kærlige glimt i øjnene i det skæggede ansigt. Den piberygende skolelærer Gert Vedsmands beskedenhed, da han afviser at vide, hvorfor han var en populær lærer på Nivå Centralskole i 1980’erne.

Og sidst, men ikke mindst: Tømrer Kai Løve Jensens lille forbehold for en ellers storslået arbejdsplads på Kølles Gård i 1980’erne, hvor Ikeas stifter, Ingvar Kamprad, knoklede for at bygge sit verdensimperium af Ikea-butikker. Ak, der skulle samles så mange Ikea møbler, når Ikeas internationale hovedsæde skulle møbleres…





Preben Hinrichsen og sønnen Morten Hinrichsen tager imod på Humlebæk Bådeværft. De er 2. og 3. generation af bådebyggere på værftet, der blev grundlagt i 1941. Værftshallerne er af nyere dato, fortæller de og slår ud med armene. Sådan så der slet ikke ud i 1980’erne, hvor det var et slidsomt arbejde at trække både på land. Først skulle fire mand bære store jernbaneskinner ud til beddingen, og derefter skulle hver båd støttes i siderne at tunge sidestøtter, imens spillet langsomt trak bådene op. - Min ryg blev ødelagt. Da Morten begyndte at tage over hernede, tænkte jeg, at det ikke skulle ske for ham. For 15-16 år siden købte vi en anden løsning, fortæller Preben Hinrichsen, et særligt glimt i øjnene kommer frem, og han viser den enorme traktor og den gule vogn bagved.





Udstyret kan trække 25-30 både op på en dag, hvor man i 1980’erne slæbte med tre-fire om dagen.

Få minutter senere er han inde i kontoret i skurvognen, hvor der hænger et billede af sejlbåden Hinrichsen 34, som bådebyggerne selv tegnede, konstruerede og byggede 22 gange, inden værftet stoppede produktionen i begyndelsen af 1980’erne. Stolhed!

Det var et slidsomt årti, men også et årti, hvor bådebyggere havde et større marked for nye både - med den faglige glæde, det giver. I dag er der også travlhed, men det er reparationer og istandsættelse, stadig med glæden ved håndværket.





Den blå Zastava kører videre mod Nivå, hvor Myrna Jensen, Linda Ejlersen og Gert Vedsmand tager imod med kaffe og småkager i et lokale i fritidshjemmet Smilehullet. Nu er det et lokale med sofaer - dengang i 1980’erne var det værksted, vistnok til sløjd.

Lyngebækgaard, siger de, som noget af det første. Ungdomsskolen med den legendariske Willy Larsen, der ansatte Myrna Jensen som leder af ungdomsklubben. I de år kunne man på reklamer ved busskurene se en ung Gert Vedsmand stå med skolekridt og skrive Pythagoras på tavlen - en reklame for klubbens valgfag i matematik og fysik. Myrna Jensens stemme er livlig og ungdommelig, når hun fortæller om alle de sjove påhit og ideer, der dengang blev ført ud i livet. Fotografi, mekanikerværksted og krostue. På Lyngebækgaard lavede de unge mad og serverede for de ældre i »Krostuen«. Regnskabet skulle laves, kassen skulle stemme, og en del af opgaven var at følge gæsterne trygt hjem. Fantastiske billeder ligger i Fredensborg Arkiverne, siger rygtet - og det er korrekt, et par stykker kommer her:









Linda Ejlersen, pædagog i datidens fritidsklub på Niverødvej, var i perioder konstitueret leder og blev opfordret til at søge lederstillingen, men fortæller, at hun nægtede. Hun ville undgå, at hun altid skulle til møder, netop når hun havde planlagt en aktivitet med børnene… Gert Vedsmand viser sine gamle billeder fra 1980’erne og brummer beskedent, afvisende, på spørgsmålet om, hvorfor han var så populær en lærer i de år, at han kom på reklameplakater for ungdomsskolen.





Videoklippet, hvor han fortæller om sin tid som piberygende gårdvagt, har i ugen efter den »første dag i 80’erne« været et lille, lokalt hit Facebook og har udløst mange kommentarer. En af dem bringer læserne på sporet af Vedsmands særlige ånd: »Well, der var ikke meget Lektor Blomme over Vedsmand, som jeg havde i matematik i 10. klasse. Men der stod respekt om ham. Jeg kan huske, han ændrede min karakter fra 7 til 9 under et forældremøde. Jeg havde afleveret nogle prøver og fået 9, men Vedsmand mente, at den måde, jeg sad på, ikke ligefrem signalerede, at jeg var specielt ferm ud i det matematiske«, skriver Jan Arne Hansen.





Efter besøget i Nivå vender Zastavaen tilbage til Humlebæk. Der er ikke nogen, der kigger forbi, da den holder en time på havnen, imens journalisterne skriver. Sæderne er ellers bløde… »Jeg kan forestille mig, at det er det nærmeste man kommer på sikkerhedsudstyr i den type biler«, lyder en kommentar nogle dage senere. På toppen af skråningen knejser Kølles Gård, hvor Ikea i en årrække i 1980’erne fik hyret mange af Humlebæks velrenommerede håndværkere. John Dyrstrøm (VVS), Bent Westen (el) og Kai Løve Jensen (tømrerarbejde) husker stadig den særlige ånd, hvor rimelige regninger og høj kvalitet blev modsvaret af tillid. De har netop fortalt om det over en kop kaffe på Gl. Humlebæk Kro, hvor de mindedes kaffen i »skurvognen« i køkkenet under Kølles Gård i 80’erne: - Vi fik morgenkaffe og ostemadder, og vi fik snakket om dagens opgaver, og så gik vi i luften med arbejdet, huskede tømrer Kai Løve Jensen, der i de år fik sin første mobiltelefon.

Et fantastisk fremskridt, men også et redskab, der skal bruges varsomt – kunderne gider ikke se dyrt betalte håndværkere tale i mobiltelefon i stedet for at arbejde, lød formaningen med et pust, der er større end pustet under genfortællingen af tømrernes knap så populære arbejdsopgaver hos Ikea: At samle Ikea-møbler…





I de kommende uger fortsætter Frederiksborg Amts Avis med serien »Tilbage til 1980’erne«, hvor journalisterne Steffen Slot og Camilla Sørensen kører rundt i en Zastava fra 1984 - på jagt efter de sjove, gode og underfundige historier fra 1980’erne i Fredensborg Kommune. I, kære læsere, kan hjælpe os ved at sende ideer eller gode historier på fredensborg@sn.dk eller kommentere på vores opslag på de sociale medier. Dag 2 i serien er fredag den 11. maj, hvor den blå Zastava kan ses på kommunens veje.

