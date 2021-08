80 deltagere i Kokkedalløbet

"Efter COVID-19 perioden ser man lidt færre deltagere i løb generelt. Derfor var vi rigtig glade for at se 80 friske løbere og gående til vores arrangement. Det er ikke så mange som i 2019, hvor vi sidst affholdt Kokkedalløbet, men vi tror på, at vi nok skal komme op i antal igen næste år. På tilbagemeldinger fra deltagerne fornemmer vi, at de nyder ruten gennem vores flotte natur. I øvrigt var det en fornøjelse at kunne tilbyde alle deltagere en flot løbetrøje i år. Vi er taknemmelige for støtten fra Nordea-fonden, og for at så mange kom og deltog i vores løb. Også tak til vores præmie, vand og frugtsponsorer; Humlebæk Sport og SuperBrugsen i Hørsholm", siger hun i en pressemeddelelse.