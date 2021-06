80 års fødselar er en af livets glade givere

Britta Schade, Kokkedal, kan fejre sin 80-års fødselsdag mandag den 28. juni. Hun har altid været gavmild til at dele ud af sin livsglæde - ikke mindst på kunstmuseet Louisiana, hvor hun foreløbig har arbejdet i 45 år. Op til fødselsdagen har hun givet museet en gave, der har gjort museumsdirektør Poul Erik Tøjner rørt ud over det sædvanlige. Foto: Thomas Arnbo

Hjertelig, entusiastisk, modig og gavmild. Hvem andre end Britta Schade giver sin arbejdsplads en kæmpe gave op til sin 80 års dag?

Alle mennesker, der kender Britta Schade, kan fortælle en anekdote om hende. Hun har en evne til at få mennesker til at smile, og hun er med sin hjertelighed og uudslukkelige entusiasme godt selskab. Britta Schade, der bor i Kokkedal, fylder 80 år i dag, mandag den 28. juni. Hun er modig på sin helt egen, befriende måde - og hun siger ofte det højt, som mange tænker, men ingen tør sige. For mange år siden kom kunstneren Henry Moore til kunstmuseet Louisiana, hvor Britta Schade arbejder som pressemedarbejder - nu på 45. år. Henry Moore er mest kendt for skulpturen »Liggende Figur«, der er placeret på toppen af skrænten mod Øresund. Til pressemødet blev der stillet mange og lange spørgsmål, og til sidst hævede Britta Schade sin stemme for at stille sit spørgsmål:

- Sire, how do you pronounce your name?

Han kiggede på hende med sine glitrende blå øjne og svarede:

- Moore, of course. I'm partly Irish.

Henry Moore skal udtales med en u-lyd - som i mur.

En anden anekdote lyder, at hun i sin journalistiske ungdom blev prøvefilmet til et job som nyhedsoplæser, men cheferne sagde, at hendes ansigt på optagelserne lignede for meget en abes. Hvis cheferne fra dengang lever i dag, ville de misunde den måde, Britta Schade ældes på. Det sker med ynde og uden, at årene tilsyneladende sætter sig spor.

Mellem barn og evighed En regnvejrsdag i slutningen af sidste år gik museets direktør Poul Erik Tøjner på en strand i Odsherred, da mobiltelefonen ringede. Det var Britta Schade, der fortalte ham, at hun sad i sin have og kiggede ud på fuglene - og hun savnede livet på museet før Coronaens nedlukninger.

Og så sagde hun, at hun ville forære 50.000 kroner til museet i glæde over, at kunstmuseet Louisiana har betydet så meget for hende i størstedelen af livet.

Jamen Britta, sagde museumsdirektøren og udbrød omtrent dette:

- Er du blevet sindssyg? Du har jo ikke mange penge. Og de penge, du har, kan du da give til dine børn.

Men Britta havde taget beslutningen og aftalt det med familien, og hvis man spørger Poul Erik Tøjner, om fødselaren vil have donationen kendt, kigger han forbavset op - for en så stor gestus kommer til at stå i museets årsrapport. Så kan det også stå i avisen...

Knud W. Jensen, der stiftede kunstmuseet Louisiana, vil sende hende et smil fra det kunstmuseum i himlen, hvor han givetvis er i færd med at give personalet et par gode råd. Han vil næppe være overrasket, for han ansatte hende med første arbejdsdag den 1. januar 1976, og de to delte en fælles humoristisk sans og en glæde ved kunst.

Da hun fyldte 70 år, beskrev hun sig selv som et sted mellem barn og evighed, med barndommens nysgerrighed og evighedens alvor. Hun fortalte, hvorfor hun er så uendelig glad for det sted, som kunstmuseet Louisiana er.

- Jeg kan godt lide, at når man taler om noget, så skal det være noget væsentligt. Derfor er Louisiana så fantastisk, fordi det er kunst, og for at tale om det behøver man ikke nogen stor eksamen. Her er plads til, at alle kan være med, sagde hun.