8 punkter: Lær af børneliv under Corona-nedlukning

De sundhedsfaglige krav betød, at der var reducerede åbningstider og mulighed for at hyre flere folk for at leve op til kravene. Det betød færre børn/elever per voksen, og der skete en opdeling i mindre børnegrupper. I daginstitutionerne øgede det mulighederne for pædagogfaglighed, og der var færre afbrydelser og forstyrrelser - resultat er mere nærvær til børnene, lyder en af erfaringerne.

Foto: Thomas Arnbo