Se billedserie Her ses den nyeste skitse af det mest omdiskuterede område - området foran slottet, hvor projektet lægger op til at nytænke den nuværende trekantede vejstruktur. Ideen er at skabe indtrykket af et grønt bælte fra Langedammen op til slottet, uden to veje, den høje bevoksning og træerne ved Dronning Ingrids Anlæg ligger visuelt som en barriere.

8 billeder, der viser fremtidens Fredensborg

Fredensborg - 29. maj 2018 kl. 05:54 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kæmpe projekt vil åbne slottets forplads og binde området landskabsarkitektonisk tættere til byen og Langedammen. Nu skal der søges fonde, hvis projektets skitser og planer vedtages af byrådspolitikerne i løbet af maj.

Hovedgrebet bliver at skabe et blågrønt strøg, en landskabelig sammenhæng mellem Langedammen og slottets forplads, så man igen fornemmer, at det er konturerne af et gammel dalstrøg, der fra Langedammen smyger sig op foran slottet, inden det - dalstrøget - fortsætter som Skipper Allé.

Man kan være enig eller ej - men det er projektets hovedgreb, der samtidig skal skabe en ny symmetri foran slottet, så de nuværende parkeringspladserne til højre for slottets porte ikke får Slotsgade som akse til visuelt at tippe, vælte mod højre. Ved at ændre Dronning Ingrids Anlæg kan man samtidig få en mere åben forplads til slottet, en flottere visuel sammenhæng.

Se billederne og få en forståelse af planerne, der også møder modstand.

Lad være med at flytte ishuset, fordi folk kommer og køber is på netop det sted, fordi de kan se op mod slottet, lyder et kritikpunkt.

Det er en katastrofe at ensrette trafikken på Jernbanegade fra slottet, fordi det vil tvinge mange af byens borgere ud på en omvej ad A6 og Slotsgade, når de har et ærinde i Jernbanegade,lyder et andet kritikpunkt.

Dronning Ingrids Anlæg og den trekantede vejstruktur skal bevares, fordi anlægget er smukt som det er, og fordi trekant-strukturen i vejenføringen kan føres tilbage til 1700-tallet. Sådan lyder et tredje kritikpunkt, der i 2017 fik opbakning fra knap 900 underskrifter.

På et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal politikerne tirsdag den 29. maj diskutere høringssvarene i sagen og tage stilling til den fondsansøgning, der skal være med til at finansiere planen. Sagen går videre til Økonomiudvalget og byrådsmødet, og hvis forslaget godkendes, forventes der svar på fondsansøgningerne i august.