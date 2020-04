75-årig i mulig spritkørsel på Strandvejen

På Humlebæk Strandvej i rundkørslen ved Torpenvej er en 75-årig mandlig bilist standset af en patrulje. Det skete tirsdag klokken 14.30. Betjentene bad ham puste i et alkometer, og det viste, at han formentlig har kørt bil med en promille over det tilladte.