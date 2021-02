De borgere, der skal vaccineres i næste runde i Fredensborg Kommune, har fået direkte skriftligt besked og bliver desuden kontaktet med tilbud om, at kommunen hjælper med at bestille tid og arrangere transport.

70 borgere i næste runde af vaccinationer

I weekenden bliver plejekrævende, hjemmeboende borgere vaccineret for 2. gang, og det sker på Mergeltoften, oplyser centerchef Hans Bækvang. Desuden begynder kommunen nu vaccinationen af borgere, der er fyldt 85 år og bor i eget hjem.

Eftersom der er ganske mange og flere end antallet af vacciner, sker det med vaccination af de ældste borgere som de første. 70 borgere har i disse dage fået direkte besked om, at de kan blive vaccineret i næste uge, og de bliver også kontaktet en ekstra gang, da kommunens medarbejdere gerne hjælper med at bestille tid til vaccinationen og arrangører kørsel, hvis der er behov for det.