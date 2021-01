69-årige Mikkel fik det første stik

"Jeg kan slet ikke mærke noget. Men nu vil jeg gerne have en bajer," sagde han umiddelbart efter.

Selvom Mikkel Olstrup, der tidligere har boet i Nivå, senere i år kan fejre sin 70-års fødselsdag, så er festen for længst blevet udskudt.

Derimod ser han nu frem til, at han kan besøge sine to søstre.

"Yes!," sagde hun, da hun kom ud.

Indtil fornyligt var Mariama Halberg ellers slet ikke sikker på, at hun overhovedet skulle vaccineres.

Men efter mange overvejelser var fordelene dog større end ulemperne for Mariama Halberg.

"Det er virkelig trist, at man ikke kan besøge folk, så det glæder jeg mig til, at jeg kan igen," siger hun.

"Det jeg glæder mig mest til er, at jeg ikke længere skal være bekymret for om det er mig der kommer til at bære smitten med ind til beboerne," siger hun.