60-årig sigtet for spritkørsel

En 60-årig mand blev torsdag aften klokken 19.45 standset på Humlebæk Strandvej.

Her viste det sig, at manden var påvirket af spiritus i en sådan grad, at han blev sigtet for spirituskørsel og taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve fra den 60-årige for at kunne fastlægge hans nøjagtige promille til brug for sagens videre forløb.