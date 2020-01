5G på vej til Fredensborg. Driftsforstyrrelser kan forekomme

Mobilopgraderingen betyder, at der vil kunne komme enkelte driftsforstyrrelser i de kommende uger. TDC NET forventer, at andre mobilmaster i området tager over, så kunderne forhåbentlig bliver forstyrret mindst muligt.

- Fredensborg Kommune har store ambitioner for den fremtidige digitale infrastruktur. Det er vigtigt for os, at både vores borgere og erhvervsliv får adgang til alle de digitale muligheder. De bedre mobilforbindelser skal gælde såvel for børnefamilien, der streamer fra adskillige tablets og mobiltelefoner, som for erhvervsmanden på farten, der deltager i videomøder fra mobiltelefonen og downloader præsentationer på sin tablet. Dette foruden de unge, hvor mobildækning og -forbindelsen er lige så vigtigt som at kunne indånde luften. Men også for plejepersonalet, der tilser, at den ældre patient tager sin daglige medicin ved skærmbesøg, videoopkald via patientens tablet, er det nødvendigt med en stabil mobilforbindelse, udtaler han.