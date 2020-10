53-årig forsøgte at sætte ild til dør

Mandag aften klokken 17.23 anmeldte en beboer fra Jellerød Have i Kokkedal, at en for ham ukendt mand befandt sig i boligens have, hvor han var ved at ødelægge ting, ligesom han forsøgte at sætte ild til ting i haven, efter han havde hældt træolie ud over blandt andet en dør.