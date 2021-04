Finn Kamper-Jørgensen har i mange år kæmpet for øget fokus på et overset problem, der koster den enkelte meget smerte - og samfundet mange penge. Tænk hvis antallet af faldulykker hos ældre kan halveres på fem år? Det er målet for en ny forebyggende indsats. Foto: Allan Nørregaaard

Send til din ven. X Artiklen: 503 årlige knoglebrud giver plads til forbedringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

503 årlige knoglebrud giver plads til forbedringer

Flere tusinde borgere over 65 i Fredensborg falder årligt med forstuvninger, brud og slag til følge, viser en stikprøve fra kommunens Social- og Seniorudvalg. Nyt initiativ er på vej.

Fredensborg - 09. april 2021 kl. 06:04 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

503 knoglebrud. 258 forstuvninger. 529 tilfælde med »slog hovedet«. 1106 tilfælde af lettere tilskadekomst.

Det var resultatet af en stikprøve blandt Fredensborg Kommunes borgere over 65, som kommunens Social- og Seniorudvalg udførte, efter Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen i 2019 fremlagde et bud på en handleplan for forebyggelse af fald. 1569 af de godt 9.500 borgere over 65 svarede på spørgsmål om faldulykker det seneste år, og ud fra stikprøven estimeres det, at der i alt sker 3.210 faldulykker årligt.

Det fik i marts byrådet til at afsætte 0,1 millioner kroner årligt til en målrettet forebyggelsesindsats. Og det er tiltrængt, hvis man spørger Finn Kamper-Jørgensen, der er medlem af det lokale Seniorråd og formand for Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune. Selvom der skal tages det forbehold, at det kun er 1569 af de godt 9.500 borgere over 65 i Fredensborg Kommune, der har svaret på spørgeskemaet, mener han, at fald blandt ældre godt kan betragtes på niveau med en kronisk lidelse.

- Du vil næsten kunne overføre tallene til andre steder, hvilket får os til at sige, at det burde veje tungt. Det har bare været usynligt for politikere på grund af manglende statistik, siger Finn Kamper-Jørgensen.

Planen for faldforebyggelse hos ældre lyder blandt andet på et frit tilgængeligt kursus, hvor fysioterapeuter vil gennemgå farlige situationer i hverdagen og træne balance og styrke hos de ældre samt en sikring af, at kurset også bliver kommunikeret ud, både gennem digitalt nyhedsbrev, kommunens hjemmesider, læger og andre, der er i kontakt med borgere over 65.

Håber på halvering 26 procent af respondenterne er faldet på et offentligt trafikområde, hvor der i 13 procent af disse fald har været tale om ujævn belægning. Det skal et indberetningssystem være med til at rette op på, forklarer Finn Kamper Jørgensen. Han medgiver dog samtidig, at fald blandt ældre aldrig vil kunne elimineres helt. Der vil stadig ske fald i hjemmet, og 61 af respondenterne svarer i stikprøven, at de er faldet på et hjemligt område.

- Jeg tør ikke sige det helt præcist, men jeg håber, der kunne ske en halvering over de næste fem år. Forebyggelsesindsatser er jo langsigtede, og jeg har ikke nogen mirakelkur nu og her. Men jeg er overbevist om, at den her indsats vil have en effekt. Sidst havde vi 200, der deltog i faldforberedelseskursuset, og det skal selvfølgelig op.

De 0,1 millioner kroner årligt går blandt andet til løn til faldforebyggelseskonsulenter, etablering af digital platform og uddannelse af frontpersonale, men også løbende evaluering af planen for faldforebyggelse.