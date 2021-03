Nordsjællands Politi efterlyser tre personer efter et voldeligt overfald. Arkivfoto.

48-årig overfaldet af tre mænd: Fik slag og spark i ansigtet

Nordsjællands Politi efterlyser tre mænd efter et voldeligt overfald mandag aften i Fredensborg

Det skete kort før klokken 21.13 hvor sagen blev anmeldt til politiet. Den 48-årige havde kort forinden befundet sig i parkeringskælderen under Netto på Wendorfsvej med sin cykel.

Pludselig havde en bil dyttet af ham, og han havde derfor henvendt sig til bilisten for at bede vedkommende om ikke at dytte.