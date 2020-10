Ved det seneste valg fik Hossein Armandi 462 personlige stemme, men de gik tabt, fordi Borgernes Stemme samlet set ikke fik et mandat. Foto: Allan Nørregaard

462 tabte stemmer skifter til Socialdemokratiet

Efter grundige overvejelser har Hossein Armandi meldt sig ind i Socialdemokratiet. Det sker på baggrund af Borgernes Stemme lukkede ned i foråret og at Hossein Armandi stadig brænder for lokalpolitik, fortæller han.

Fredensborg - 26. oktober 2020 kl. 09:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Hossein Armandi fik 462 personlige stemmer ved valget i 2017, men det rakte ikke til et mandat for lokallisten Borgernes Stemme, som Hossein Armandi efter et brud med De Konservative havde repræsenteret i næsten seks år i byrådssalen i Fredensborg Kommune. Nu bliver han socialdemokratisk byrådskandidat til næste år:

- Mit ønske om at gøre en reel forskel for Fredensborg kommunes borgere er lige så stort som det altid har været, siger Hossein Armandi og fortsætter:

- Der er flere grunde til min indmeldelse. Først og fremmest har jeg lyst til at fortsætte i politik, uden at ændre på mine mærkesager. Da jeg sad i byrådet for Borgernes Stemme opnåede jeg gode resultater sammen med den socialdemokratiske gruppe. Vi var med til at fremme integration, forbedre foreningsliv og frivilligt arbejde, mindske bureaukratiske og lange sagsbehandlinger samt skabe bedre dialog med borgerne. Alle disse sager ligger mig nært, og det er derfor oplagt at fortsætte samarbejdet med socialdemokraterne.

Tæt og fint samarbejde Hossein Armandi roser i en pressemeddelelse borgmester Thomas Lykke Pedersen for at være god til at lytte og være forstående overfor de politiske holdninger, selvom han sad som ene repræsentant for Borgernes Stemme.

- Jeg håber, Socialdemokraterne i Fredensborg vil tage godt imod et ihærdigt og hårdtarbejdende medlem, der kan bidrage konstruktivt og som vil være med til at gøre Fredensborg kommune endnu bedre”.

Varmt og godt menneske Borgmester Thomas Lykke Pedersen ser frem til samarbejdet med Hossein Armandi og udtaler:

- Jeg har altid haft et godt og konstruktivt samarbejde med Hossein Armandi, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med Hossein, nu som partifælle.

Byrådsgruppens gruppeformand følger trop:

- Hossein Armandi har jeg kendt i mange år, blandt andet da vi var Natteravne sammen. Jeg kender ham som et varmt og godt menneske, der har værdier som fællesskab, tryghed og samarbejde, der flugter fint med Socialdemokratiets. Han er hjertelig velkommen og vil helt sikkert hurtigt vil falde til i Socialdemokratiet, udtaler Per Frost Henriksen.