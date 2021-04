En mand fik tirsdag morgen et slag i ansigtet i Humlebæk, efter et skænderi om en hunds opførsel. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: 44-årig fik slag i ansigtet efter skænderi om hunds opførsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

44-årig fik slag i ansigtet efter skænderi om hunds opførsel

Nordsjællands Politi efterlyser en to meter høj mand med en mountainbike, efter en voldelig episode i Humlebæk

Fredensborg - 07. april 2021 kl. 11:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

En 'uoverensstemmelse om en hunds opførsel' førte tirsdag morgen til at en 44-årig mand fra Humlebæk fik et tildelt et slag i ansigtet

Det skete ifølge anmeldelsen, på stisystemet bag Baunebjergskolen i Humlebæk, hvor to mænd kort før klokken 08.00 kom op at skændes over en hunds opførsel.

Her var en ukendt mand blevet sur over opførslen fra hunden, som tilhørte en 44-årige. I den forbindelse tildelte den ukendte mand den 44-årige et slag med flad hånd på venstre side af hovedet, hvorefter han forlod stedet.

Nordsjællands Politi efterlyser manden der beskrives som dansk af udseende, 45-55 år, ca. 200 cm høj, kraftig af bygning og i hvid i huden. Han var iført grålig kedeldragt, hvide knob-handsker og briller i guld eller sølv. Manden medbragte mountainbike i lys farve.