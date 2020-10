Thomas Bidstrup føler, at 3F?s anmeldelse af Serviceerhverv ApS er en heksejagt. Han tvivler på, at det her var sket, hvis han havde haft en overenskomst med 3F. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 3F anmelder virksomhed for svindel med corona-hjælpepakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3F anmelder virksomhed for svindel med corona-hjælpepakke

Ifølge Serviceerhverv ApS’ direktør Thomas Bidstrup var det en fejl, at virksomheden kom til at søge om lønkompensation for medarbejdere, der var på arbejde. Ifølge tidligere medarbejder Silva Abedini vidste han, hvad han gjorde.

Fredensborg - 23. oktober 2020 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Da Danmark lukkede ned tilbage i marts på grund af coronapandemien, ramte det landets største leverandør af rengøring til private, Serviceerhverv ApS, hårdt. Virksomheden, der har hjemme i Fredensborg, blev ramt af den ene aflysning efter den anden, og snart havde hver og hver anden medarbejder ikke nogle opgaver at tage sig til. For direktør Thomas Bidstrup lignede det begyndelsen på et sandt mareridt, og derfor skyndte han sig at ansøge om lønkompensation den 26. marts.

I juni anmeldte fagforbundet 3F Thomas Bidstrups virksomhed til Erhvervsstyrelsen på grund af mistanke om, at Serviceerhverv ApS har svindlet med lønkompensationsordningen - noget som tidligere er blevet straffet hårdt ved domstolene.

Om Erhvervsstyrelsen er gået videre med sagen er uvist, idet styrelsen ikke kommenterer på enkelt sager. Til gengæld er det sikkert og vist, at der endnu ikke er truffet nogen afgørelse, og at sagen derfor indtil nu er endt i den så kendte strid: Påstand mod påstand.

Groft at snyde Sagen begynder, da fagforeningen 3F bliver kontaktet af et af dens medlemmer. 33-årige Silva Abedini. Det er hendes historie, der får mistanken om svindel til spire.

I flere år har hun været ansat i Serviceerhverv ApS, men fornyeligt sagde hun sin stilling op. Årsagen var, at hun følte sig dårligt behandlet efter en sag om virksomhedens brug af statens lønkompensationsordning.

Det hele starter den 11. marts, hvor Silva Abedini sygemelder sig fra arbejde. Om aftenen lukker statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark ned, og det er her, at aflysningerne af rengøring for alvor begynder at rulle hos Serviceerhverv ApS. Den 24. marts indgår regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning, hvor virksomheder kan søge om lønkompensation til sine medarbejdere - et alternativ til en fyreseddel.

Hos Serviceerhverv ApS er krisen nu for alvor begyndt at kunne mærkes, og antallet af rengøringer falder markant i løbet af få uger.

- De første fem-seks uger efter nedlukningen bliver aflysningerne ved med at tikke ind, og derfor har vi ikke arbejde til alle medarbejdere. Vi sender derfor en stor del af dem hjem, fortæller direktør Thomas Bidstrup og tilføjer, at han herefter ansøger om lønkompensation, så hans medarbejdere stadig har sikret en indkomst.

På listen over de hjemsendte er Silva Abedini. Hun har på det her tidspunkt været syg i flere uger, og derfor er det ifølge Thomas Bidstrup naturligt også at hjemsende hende.

Den 26. marts søger han om lønkompensation til hende og 21 andre medarbejdere. I alt søger han om lønkompensation for 638.204 kroner - som dækker lønninger fra 30. marts til 30. april, skriver Fagbladet 3F.

Dokumentation? For Silva Abedini begynder det at gå bedre. Hun bliver mere og mere frisk, og den 30. marts er hun igen på arbejde. Ifølge hende er det her, at hun får at vide af driftschefen, at virksomheden har tanker om at tilføje hende til lønkompensationsordningen.

- Jeg taler i telefon med driftschefen, og her siger jeg til hende, at jeg kan forstå, at der er tale om en krisesituation for virksomheden, og at jeg derfor godt kan arbejde 20-30 minutter om dagen efter arbejde uden at blive betalt for det. Her siger hun til mig, at det skal jeg ikke tænke på, for hun tilmelder mig lønkompensationsordningen, og så kan jeg bare arbejde to-tre timer om dagen, forklarer hun.

I tiden efter telefonsamtalen foregår dialogen mellem driftschefen og Silva Abedini gennem virksomhedens intranet. Her skriver Silva Abedini, at hun ikke ønsker at være en del af lønkompensationen, så længe hun arbejder, da det er ulovligt. Hun vil ikke gøre noget ulovligt.

Denne besked afviser Thomas Bidstrup at virksomheden har modtaget, og overfor Frederiksborg Amts Avis dokumenterer han da også, at den besked ikke er en del af samtalen mellem driftschefen og Silva Abedini, samtidig med at han viser, at man ikke kan slette enkelte beskeder fra intranettet.

Avisen modtager på samme tid dokumentation fra Silva Abedini. Samtalen er identisk med samtalen, som Thomas Bidstrup har vist bort set fra, at der her er en besked, hvor Silva Abedini klart og tydeligt skriver, at hun ikke ønsker at være en del af lønkompensationsordningen, så længe hun arbejder. Det er ulovligt, og hun vil ikke være med til noget, der er ulovligt.

Om beskeden ikke er gået rigtigt igennem, eller hvad der ellers er årsagen til den forskellige dokumentation er for avisen endnu uklart.

Er det en fejl? Fælles for de to udlægninger af historien er, at Silva Abedini samme dag retter henvendelse til driftchefen med et ok om at være en del af kompensationsordningen, så længe hun hjemsendes, og virksomheden kan give hende skriftlig besked om, at de har truffet den beslutning.

Ifølge både Thomas Bidstrup og Silva Abedini selv bliver hun aldrig sendt hjem. Antallet af rengøringer begynder at stige igen, og hun kan derfor blive ved med at arbejde. Ifølge regeringens lønkompensationsordning er det tilladt at tilbagekalde arbejdskraft, der er hjemsendt, hvis eksempelvis, at der begynder at være så mange opgaver, at der igen er brug for flere hænder. I sådanne tilfælde skal virksomheden tilbagebetale pengene for den lønkompensation den har modtaget i perioden, hvor medarbejderen har været på arbejde.

Den 27. april modtager Thomas Bidstrup en afvisning på den ansøgning om lønkompensation, som han sendte for nu godt en måned siden. Erhvervsstyrelsens begrundelse er, at der er en fejl, der ikke har noget med Silva Abedini at gøre.

Lige her kunne han med et par minutters ekstra arbejde have undgået hele misæren, hvis bare han havde fjernet Silva Abedini fra listen, men det gjorde han ikke. I stedet fjerner han kun den fejl, som Erhvervsstyrelsen har påpeget, og sender straks ansøgningen igen.

Ifølge ham selv tænkte han sig ikke om - alting skulle gå så hurtigt. Han var presset.

- Det var dumt af mig, og min driftschef gør mig da også opmærksom på fejlen et par dage efter. Her forsøger jeg med det samme at rette den, men det er ikke muligt, fortæller han.

Ifølge Silva Abedini var det helt bevidst. Hun ved, at Thomas Bidstrup kendte til samtalerne mellem driftschefen og hende lang tid før, han sendte den nye ansøgning.

- Jeg er sikker på, at det ikke var en fejl. Driftschefen sagde til mig, at hun ville sætte mig på listen, og at hun ville vende det med Thomas. Jeg sagde nej, og de sagde til mig, at det var mig, der ikke vidste nok om det, men det ved jeg, at jeg gør, fortæller hun.

Kan ikke rette fejl Den 1. maj får Silva Abedini besked om, at hendes løn bliver udbetalt som lønkompensation. Hun bliver vred. Hun havde udtrykkeligt sagt, at hun ikke ville være en del af listen.

Ifølge Thomas Bidstrup er det virksomheden, der kontakter hende - ifølge hende opdager hun det selv, da Erhvervsstyrelsen skriver, at hun er optaget på listen.

Thomas Bidstrup beroliger hende efter eget udsagn ved at fortælle hende, at han nok skal rette fejlen med det samme. Han kontakter i begyndelsen af maj Erhvervsstyrelsen, der ikke umiddelbart kan rette fejlen. Han forsøger igen og igen, og den 25. maj får han at vide, at det først bliver muligt i efteråret.

- Det er en fejl, som skete fordi vi havde så travlt, og det er beklageligt. Derfor ville jeg selvfølgelig gerne rette den med det samme, forklarer Thomas Bidstrup.

Den 29. september anmoder Serviceerhverv ApS om at betale hele lønkompensationen tilbage. Allerede i juni har 3F anmeldt virksomheden til Erhvervsstyrelsen, men ifølge Thomas Bidstrup har han endnu ingen anelse om det, da han betaler pengene tilbage.

- Jeg gjorde det først og fremmest, fordi jeg havde begået en fejl og ifølge lovgivningen skulle tilbagebetale penge for lønkompensation for flere medarbejdere. Samtidig syntes jeg, at det var god stil at betale det fulde beløb tilbage, når nu vi har råd til det, fordi vi ikke endte i den krise, vi havde frygtet, siger han.

Ifølge direktøren blev han først bekendt med anmeldelsen, da Fagbladet 3F kontaktede ham for godt to uger siden i forbindelse med tilblivelsen af fagbladets artikel.

- Jeg synes, det er meget mærkeligt, at jeg ikke har hørt noget fra Erhvervsstyrelsen. Jeg vil da meget gerne forklare mig. Det har aldrig været min hensigt at snyde med lønkompensationen. Havde jeg villet det, så havde jeg nok forsøgt at sløre det noget bedre, siger han.

Ingen heksejagt Ifølge formand for 3F Nordsjælland Øst, Hans Nissen, valgte forbundet at anmelde Serviceerhverv ApS, da 3F finder det mistænkeligt, at virksomheden har fået udbetalt lønkompensation for medarbejdere, der har arbejdet - også selvom virksomheden er blevet gjort bekendt med problemet flere gange.

- Vi synes, at det er groft, hvis virksomheder udnytter den her helt særlige ordning, som er lavet til at understøtte erhvervslivet og medarbejderne, og derfor anmeldte vi det, siger han.

Thomas Bidstrup kalder anmeldelsen og den senere omtale af sagen for en heksejagt, men det afviser Hans Nissen blankt, at det skulle være.

- Vi laver aldrig heksejagt, men overholder virksomheder ikke de spilleregler, der er sat op, så er det klart, at vi vil bruge alle de redskaber vi har til at få det stoppet.