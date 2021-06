I efteråret 2019 italesatte en gruppe forældre fra Humlebæk, at de reelle normeringer i institutionerne er lavere end politikerne dengang havde en opfattelse af, og den officielle statistik viste da også et for politikerne overraskende dyk. Siden har der været politisk fokus på at øge normeringerne, og der er både på landsplan og kommunalt afsat flere penge. Foto: Allan Nørregaard

355.000 kroner sendes tilbage til staten

Det er ikke lykkes for kommunen at bruge hele det ekstra statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Fredensborg - 12. juni 2021 kl. 05:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Ud af den blå sommerhimmel kunne forældre pludselig læse, at Fredensborg Kommune står på en liste med 17 kommuner, der sender penge tilbage til staten.

Der er kommet knap 3,5 millioner kroner i et særligt tilskud til minimumsnormeringer i 2020, og der er nu tilbagebetalt 355.000 kroner, fordi det ikke har været muligt at bruge pengene til ansættelse af flere uddannede pædagoger. Kun seks af de 17 andre kommuner sender flere penge tilbage end Fredensborg Kommune - vel at mærke penge, der ikke tæller med i det af kommunerne udskældte »serviceloft«.

Efter at have set tallene, har Børne- og Skoleudvalgets næstformand, Hanne Berg (SF), efterspurgt en forklaring, og den kom tidligere på ugen til medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget.

Indledningsvis minder forvaltningen om, at 2020 har været et atypisk år med Covid-19, og derudover har daginstitutionerne fået flere penge både af byrådet og af Folketinget. Sidstnævnte har haft to særlige uddelinger. Dels minimumsnormeringer og dels sociale normeringer.

»Det betyder, at der har været stort pres på i vores institutioner for at få ansat uddannede pædagoger samtidig med at mange har hyret medhjælpere ind til at håndtere de mange ekstraopgaver i forbindelse med Covid-19«, forklarer direktør Mads Toftegaard, Fredensborg Kommune.

»Så selvom områdeledere og daglige ledere har gjort en ihærdig indsats, så er det ikke lykkedes at komme i mål med alle ansættelser. Mindre forbruget på kontoen for minimumsnormeringer skyldes stillings vakancer, udfordringer med at få kvalificeret personale (til tiden), samt konkurrencen med yderligere ansættelser til den af byrådet besluttede opnormering og bevillingen til sårbare børn. Også i forhold til tilskuddet til sociale normeringer har der været et mindreforbrug. Det er på 422.000 kroner. Her har kommunen imidlertid fået overført mindreforbruget til 2021, hvor pengene vil blive anvendt«.

Redegørelsen fortsætter: »Det er selvfølgelig brandærgerligt at vi skal sende penge retur og vi har i 2021 skærpet fokus på vores kontering af nyansættelser yderligere for at undgå en gentagelse i 2021. Det er dog værd at bemærke, at der trods alt har været et meget markant løft af området i 2020 og at de penge der er sendt retur i 2020 ikke har betydning for normeringerne i 2021 og frem«.

Efter orienteringen til politikerne har forvaltningen været dybere nede i regnskabstallene og kan oplyse, at områdeledelserne i Humlebæk og Fredensborg har brugt alle de penge, der fra statens side er givet til ekstra normeringer og sociale normeringer. Det har været områdeledelserne i Nivå og Kokkeda, der i 2020 havde svært ved at bruge hele budgettet.

I øvrigt er der kun et mindreforbrug på 250.000 kroner fra puljen til minimumsnormeringer, men ved en fejl er der meldt 355.000 kroner ind til ministeriet.