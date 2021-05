Arrangementet med Lone Frank og Puk Qvortrup kan ses på Fredensborg Bibliotekernes Facebook-side og via bibliotekets hjemmeside den 5. maj klokken 19.00-20.00, og det er gratis at se med. Pressefoto

3. kapitel i nyt initiativ: En møde med kærligheden

Lone Frank og Puk Qvortrup mødes den 5. maj klokken 19.00 til en livestreamet snak om kærlighed og alt det, der følger med. Samtalen kan opleves via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside eller Facebook-side.

I sin nye bog »Størst af alt - om kærlighedens natur« kortlægger Lone Frank kærlighedens natur ved at sammenstykke brikker fra naturvidenskaben, psykologien og kulturforskningen. Puk Qvortrups autofiktive roman »Ind i en stjerne« er en barsk fortælling om pludseligt at miste sin mand, stå alene med to børn og livets gang herefter.