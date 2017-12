28 evakueret efter kemisk lugt julenat

Baggrunden for evakueringen var frygt for et kemikalieudslip. Derfor var der tilkaldt både politi, brandvæsen og lægeambulance og et særligt indsatshold, som skulle forsøge at identificere det mulige kemiske udslip. Iført åndedrætsbeskyttelse blev lejlighederne i opgangen gået igennem med sporingsudstyr, mens der samtidig blev luftet godt ud for at slippe af med den ubehagelige lugt, der havde udløst mistanken om kemikalieudslippet.