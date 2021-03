27 medlemmer i et nyt klimaråd skal skabe nye initiativer, der skal efterlade en grøn kommune til vores børn - her klimatilpasningsprojektet i Kokkedal, tæt ved grønne områder. Foto: Allan Nørregaard

27 hjerner for bedre klima

- Vi har sammensat et hold af kompetente medlemmer, som på hver deres måde kan bidrage til den store opgave, vi har stillet os selv. Jeg ser frem til at stå i spidsen, når vi nu kommer i gang med samarbejdet og viser alle, hvordan vi i fællesskab kan opfylde vores mål om CO2-reduktion. Vi skal sørge for at efterlade en grøn kommune til vores børn, udtaler Klimarådets formand Louise Mehnke.