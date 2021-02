27-årig sigtet for narkokørsel

En 27-årig mand fra Nivå blev klokken 04.09 natten til fredag standset, da han kom kørende ad Teglgårdsvej i Humlebæk.

Her viste en narkometertest, at han var påvirket af hash.

Den 27-årige blev derfor sigtet for narkokørsel og taget med for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige 'påvirkelsesniveau', som det hedder i døgnrapporten.