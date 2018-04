25-årig varetægtsfængslet efter knivstikkeri nær butikscenter

Det lykkedes politiet at overbevise retten om, at der er begrundet mistanke om medskyldighed i grov vold. Knivstikkeriet skete ved OK-tanken i Humlebæk Centret først på aftenen tirsdag den 20. marts. Ofrene for knivstikkene var to mænd på 26 og 57 år. Den ene brækkede hånden og fik et sår i ryggen, mens den anden fik to knivstik i brystet.