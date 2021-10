En mand fra Nivå er den første der er idømt forbud mod at opholde sig i nattelivet. Arkivfoto: Peter Mailand

24-årig mand dømt for at opholde sig i nattelivet

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi har netop ført sin første sag om opholdsforbud i nattelivet. En mand fra Nivå er dømt i sagen

Fredensborg - 08. oktober 2021 kl. 10:34 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

En 24-årig mand fra Nivå er ved Retten i Helsingør idømt forbud mod at opholde sig på beværtninger, restaurationer og andre offentlige steder, hvor der serveres alkohol, samt i de nattelivszoner, som politiet har mulighed for at udpege. Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er den første af sin art i Nordsjælland og er en følge af en lov, som trådte i kraft 1. juli i år, hvor personer, der bliver dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet. Det betyder dels, at den dømte person i tidsrummet mellem kl 24. og 05 ikke har lov til at opholde sig på barer, restauranter og øvrige steder, hvor der serveres alkohol dels, at vedkommende ikke må opholde sig i nogen af de nattelivszoner, som politiet udpeger og offentliggør på sin hjemmeside.

Ubetinget fængselsstraf Sagen ved Retten i Helsingør drejede sig om den 24-årige mand, som blev dømt for at have slået og sparke flere personer ved Stürups Plads i Helsingør. Han blev også dømt for at have knust en rude på Stengade og for besiddelse af en mindre mængde hash til eget brug.

Den 24-årige fik en ubetinget fængselsstraf på fem måneder foruden et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i en periode på ni måneder. Han valgte at tage betænkningstid.

Sagen glæder anklagerfuldmægtig Dersim Bicen fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi. - Jeg er yderst tilfreds med, at retten har valgt at følge Anklagemyndighedens påstande både med hensyn til strafudmåling og nedlæggelse af forbud mod at færdes i nattelivet, siger han i pressemeddelelsen.