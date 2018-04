235 millioner kroner luner i kommunekassen

Ingen røde streger fra revisionen, og ingen ubehagelige overraskelser. Der er styr på økonomien i Fredensborg Kommune, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen roser byrådet for en fælles indsats.

Fredensborg - 08. april 2018 kl. 15:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flot regnskab med et stort driftsoverskud blev godkendt af byrådet - med et par borgerlige råd.

Pengene stemmer, og der er afviklet valutaswaps for 19,8 millioner kroner, og overskuddet på den primære drift er på 138,7 millioner kroner, hvilket er på niveau med det oprindelige budget.

Tallene i regnskabet for 2017 er udtryk for, at der er styr på økonomien i Fredensborg Kommune. Kassebeholdningen er på historisk høje 235 millioner kroner, set som gennemsnit over en 12-årig periode.

Regnskabet for 2017 blev drøftet kort på byrådsmødet tirsdag aften, hvor Venstres gruppeformand, Lars Søndergaard (V), kom med et par borgerlige råd til borgmesteren.

- Kassebeholdningen er i historisk høj, og derfor forstår jeg ikke, at vi sidste år skulle optage ekstra lån. Men jeg er glad for, at Venstre fik forhandlet sig frem til, at vi ikke skulle låne helt så meget som planlagt, sagde han og tilføjede, at en del af kassebeholdningen er penge, som er bundet, eksempelvis til købet af belysningen fra energiselskabet Ørsted.

Efter planen skal kommunen være gældfri i 2027, og der er lagt op til at afdrage en stor bid i 2018, hvis ikke politikerne vælger at ændre på afdragsprofilen. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) understreger, at det er en samlet indsats i byrådet, der står bag den gode økonomi.

- Alle partier i byrådet undtaget Liberal Alliance har været med i budgetforligene, og derfor kan vi glæde os over en fælles indsats, siger han.