23-årig VVS-ildsjæl modtager talentlegat

- Jeg er så glad for og stolt over at modtage legatet. Jeg ser det som et tegn på, at jeg - i al ydmyghed - gør et godt stykke arbejde, som kan inspirere andre. Pengene skal helt sikkert bruges på min installatøruddannelse, som jeg startede på i januar og færdiggør i 2022. De falder på et tørt sted, udtaler den fra den 23-årige legatmodtager i en pressemeddelelse.